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Поздняков планирует уйти с поста президента Олимпийского комитета России

1:53
Культура

Станислав Поздняков сообщил о своем намерении уйти с поста президента Олимпийского комитета России.

Поздняков планирует уйти с поста президента Олимпийского комитета России
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Президент ОКР Станислав Поздняков объявил о своем решении оставить занимаемую должность.

В настоящее время для дальнейшего развития олимпийского движения в России сложились благоприятные условия, включая экономические, что открывает возможность для обновления руководства и команды, — отметил Поздняков, согласно информации пресс-службы ОКР.

В связи с этим Поздняков уверен, что на следующем заседании исполкома ОКР 7 ноября будет поддержано его предложение о назначении даты Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства.

Поздняков объяснил свой шаг тем, что геополитические вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют оптимизации и централизации управления важнейшими сферами, включая спорт высших достижений.

По словам Позднякова, до 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР будут продолжать выполнять свои функции в полном объеме.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года.

51-летний Станислав Поздняков — известный в прошлом советский и российский саблист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы и пятикратный обладатель Кубка мира. Он имеет звание заслуженного мастера спорта Советского Союзе и России. После завершения карьеры спортсмена работал тренером и занимал должности в Федерации фехтования России.

В 2016 году Поздняков стал президентом Европейской конфедерации фехтования и был избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России.

Уточнения

Олимпи́йский комите́т Росси́и (ОКР, англ. Russian Olympic Committee (ROC)) — организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, национальный олимпийский комитет (НОК) России.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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