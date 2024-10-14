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Учёные о квадробинге: это не болезнь

1:22
Культура

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что квадробинг не является психическим  заболеванием. Он считает, что это просто модное явление, которое активно обсуждается. По его мнению, стоит обратить внимание на родителей, которые ведут детей на поводке.

Учёные о квадробинге: это не болезнь
Фото: Wikipedia by Rondell Melling, CC BY-SA 3.0

Директор Института клинической психологии Вера Никишина отметила, что квадробинг может быть связан с желанием уйти от реальности. Эта тема стала актуальной среди депутатов Госдумы, однако в Кремле пока не обсуждают её.

Онищенко подчеркнул, что квадробинг — это просто мода, похожая на увлечения прошлых поколений, такие как хиппи. Он добавил, что если контент будет признан вредным, его нужно будет ограничить.

Клинический психолог Николай Баранов также отметил, что дети быстро подхватывают новые тренды. Он считает, что квадробинг — это способ самовыражения для молодёжи.

Никишина добавила, что воспитывать детей сложнее, чем просто выгуливать их на поводке.

Квадробинг — это тренд, в котором дети одеваются в маски животных и имитируют их повадки, выкладывая видео в соцсети. Интерес к этому явлению возрос после скандала с певицей Mia Boyka, которая на концерте пошутила о детях в масках.

Уточнения

Квадроберы (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика; общеупотребительным является название людей, занимающихся данными упражнениями, — квадроберы, средствами массовой информации в равном соотношении по отношению друг к другу для обозначения самого явления используются термины квадробика и квадробинг, реже — квадроберинг, в англоязычной научной литературе — англ. quadrupedal movement training (QMT), в англоязычной прессе — англ. quadrobics) — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

Дети — человек в период детства (мн. ч.).

 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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