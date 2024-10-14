Землю обетованную 20 октября покажут в Московском молодежном театре

Московский Молодежный театра под руководством Вячеслава Спесивцева 20 октября покажет спектакль "Земля обетованная" из проекта "Библия для детей".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Постановка Вячеслава Спесивцева направлена на духовное воспитание детей и молодежи, прививает им морально-этические ценности, без которых жизнь человека убога и неполноценна.

Предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл высочайше благословил проект Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Библия для детей", в который входит 11 спектаклей.