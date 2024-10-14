О японской эстетике и тайнах мировой рекламы: в театре Модерн состоится цикл арт-лекций Юрия Грымова

20 октября в театре "Модерн" — день Японии. Художественный руководитель, режиссер Юрий Грымов готовит арт-лекцию об искусстве, эстетике и традициях этой самобытной страны, ее прошлом и настоящем.

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Будучи одной из самых технологически развитых стран мира, Япония не закрыла окно в прошлое, не потеряла связь с тайными знаниями и духовными практиками предков. Сегодня все это естественным образом вплетено в жизнь людей. Этими знаниями пользуются и оберегают.

Юрий Грымов попробует разобраться в самых удивительных, шокирующих и долговечных японских традициях и убеждениях. Зрителям предложат прогуляться по современным японским городам и погрузиться в магический мир — чтобы понять, что же такое "югэн", и как этим пользоваться.

А 26 октября Юрий Грымов приоткроет закулисье мировой рекламы. "Как нами управляют" — арт-лекция с таким названием продолжит цикл встреч Юрия Грымова со зрителями.

Обладатель более 40 наград в области рекламы, снявший более 600 рекламных роликов расскажет, какими хитростями пользуются мастера рекламного дела, как они убеждают потребителя купить то, что совершенно не нужно? Искусство, психология, реклама — что связывает эти понятия? Как создать имидж бренда, личности, поколения?

Юрий Грымов: "Мы поговорим о человеческой психологии, об эстетике и этике рекламы, о тенденциях в мировой, советской и российской рекламе. Знаменитых режиссерах и деятелях искусств, которые отметились в рекламном бизнесе. Вы получите уникальные советы и новые знания. Будем рассуждать и обмениваться мнениями".

Арт-лекции с элементами перформанса проходят в формате диалога Юрия Грымова со зрителями.