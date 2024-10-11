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Чем больше, тем лучше: Рогов поделился модным трендом 2025 года

1:18
Культура

Стилист Александр Рогов, ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале, заявил, что в 2025 году при выборе одежды нужно сделать акцент на талии и бёдрах. В своём Telegram-канале он отметил, что подчеркнуть эти линии помогут ремни, цепочки и поясные сумки.

Чем больше, тем лучше: Рогов поделился модным трендом 2025 года
Фото: commons.wikimedia.org by Lover of fashion, PDM

В новом сезоне акцент на талии и бёдрах станет ключевым трендом. Рогов подчеркнул, что разнообразные ремни, цепочки и поясные сумки будут в моде, и чем больше их будет, тем лучше.

Ранее стилист Ася Котельникова рекомендовала россиянкам приобрести монохромный костюм для осени 2024 года. Оптимальными цветами она назвала серый и оливковый. Важно, чтобы в костюме были брюки с расширением к низу и оверсайз-пиджак.

Дизайнер Алина Фалеева добавила, что для создания стильного образа нужно обращать внимание на крой одежды. По её словам, не обязательно тратить много денег на бренды — главное, чтобы вещи хорошо сидели и подчёркивали фигуру. При выборе рубашек, блузок и жакетов важно учитывать посадку в области шеи и плеч, а также длину рукава ниже запястья.

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.
 

"Мо́дный пригово́р" (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — "Большой модный приговор") — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на "Первом канале" с 30 июля 2007 года.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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