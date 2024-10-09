Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильнейший ураган "Милтон" надвигается на Флориду
13-летняя девочка убила двух младших сестёр
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Как правильно употреблять белок в пожилом возрасте: советы эндокринолога
На кураховском направлении российские артиллеристы ликвидировали узел связи ВСУ
Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв
В Хабаровске задержан мужчина с 23 кг марихуаны
Новая Lada Granta: на заводе стартовало производство в ярко-синем цвете
Как вести дневник тренировок, и зачем это нужно

В Московском молодежном театре покажут Героя нашего времени

0:51
Культура

Московский Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева 16 октября покажет спектакль "Герой нашего времени".

В Московском молодежном театре покажут Героя нашего времени
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор: М. Ю. Лермонтов.

Постановка: Семен Спесивцев.

Спектакль относится к жанру рок-драма, в нем режиссер-постановщик Семен Спесивцев соединяет песни в исполнении Виктора Цоя и драму Михаила Лермонтова, тем самым объединяя поиск смысла жизни современного поколения и русской дворянской молодежи 30-х годов XIX века. Можно сделать еще одну попытку разгадать характер Печорина — героя своего времени, символа своей эпохи. Эпохи, подарившей России новых героев, новую литературу.

Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут с одним антрактом

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии
Садоводство, цветоводство
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Как правильно употреблять белок в пожилом возрасте: советы эндокринолога
На кураховском направлении российские артиллеристы ликвидировали узел связи ВСУ
Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв
В Хабаровске задержан мужчина с 23 кг марихуаны
Новая Lada Granta: на заводе стартовало производство в ярко-синем цвете
Как вести дневник тренировок, и зачем это нужно
Нобелевская премия 2024: как искусственный интеллект изменил химию
Блокировка Discord в России: платформа обвиняется в связях с наркоторговлей и экстремизмом
Кокосовая маска для волос от перхоти: результат не заставит вас долго ждать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.