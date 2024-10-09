В Московском молодежном театре покажут Героя нашего времени

0:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Московский Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева 16 октября покажет спектакль "Герой нашего времени".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор: М. Ю. Лермонтов.

Постановка: Семен Спесивцев.

Спектакль относится к жанру рок-драма, в нем режиссер-постановщик Семен Спесивцев соединяет песни в исполнении Виктора Цоя и драму Михаила Лермонтова, тем самым объединяя поиск смысла жизни современного поколения и русской дворянской молодежи 30-х годов XIX века. Можно сделать еще одну попытку разгадать характер Печорина — героя своего времени, символа своей эпохи. Эпохи, подарившей России новых героев, новую литературу.

Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут с одним антрактом