В Московском молодежном театре покажут Героя нашего времени

Московский Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева 16 октября покажет спектакль "Герой нашего времени".
Автор: М. Ю. Лермонтов.
Постановка: Семен Спесивцев.
Спектакль относится к жанру рок-драма, в нем режиссер-постановщик Семен Спесивцев соединяет песни в исполнении Виктора Цоя и драму Михаила Лермонтова, тем самым объединяя поиск смысла жизни современного поколения и русской дворянской молодежи 30-х годов XIX века. Можно сделать еще одну попытку разгадать характер Печорина — героя своего времени, символа своей эпохи. Эпохи, подарившей России новых героев, новую литературу.
Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут с одним антрактом
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