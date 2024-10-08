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Театр на Трубной едет в Магадан

Культура

В рамках Всероссийского гастрольного-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации "Театр на Трубной" принимает участие в программе "Большие гастроли" (блок "ведущие театры").

Театр на Трубной едет в Магадан
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

На сцене Магаданского областного государственного автономного учреждения культуры "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" пройдут показы репертуарных спектаклей "Театра на Трубной".

Зрители увидят:

  • 15 октября в 15.00 и 19.00 "Вредные советы"
    В ролях: Ольга Грудяева, Анастасия Марчук, Татьяна Циренина, Александр Сеппиус, Евгений Козлов, Богдан Витряк
  • 16 октября в 19.00 "Спасти камер-юнкера Пушкина"
    В ролях: Татьяна Циренина, Джульетта Шабанова, Алексей Гнилицкий, Иван Мамонов, Александр Овчинников

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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