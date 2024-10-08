Театр на Трубной едет в Магадан

В рамках Всероссийского гастрольного-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации "Театр на Трубной" принимает участие в программе "Большие гастроли" (блок "ведущие театры").
На сцене Магаданского областного государственного автономного учреждения культуры "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" пройдут показы репертуарных спектаклей "Театра на Трубной".
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