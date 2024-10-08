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12 и 19 октября в театре Модерн состоятся премьерные показы спектакля Скотный двор

2:06
Культура

Звери всех народов мира, всех загонов и полей,
Созывает моя лира вас для счастья новых дней…
Д. Оруэлл

12 и 19 октября в театре Модерн состоятся премьерные показы спектакля Скотный двор
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица

12 и 19 октября театр "Модерн" сыграет премьерный спектакль Юрия Грымова "Скотный двор". В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, о становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.

Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов, "свернуть не туда" и даже не заметить этого, и как сложно порою оставаться Человеком.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами. Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони — что их всех объединяет? Только страх и еда.

"Скотный двор" — спектакль-притча, спектакль-аллегория. Для режиссера это прежде всего антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед.

"Скотный двор" театра "Модерн" уже можно назвать одной из самых громких премьер осени. Билеты на октябрьские и ноябрьские показы раскуплены, в продаже декабрь.

Режиссер-постановщик Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Александр Колесников,
  • Александр Борисов,
  • Александр Сериков,
  • Вильдан Фасхутдинов,
  • Надежда Меньшова,
  • Денис Игнатов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Мария Кондратова,
  • Вадим Пинский

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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