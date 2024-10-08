12 и 19 октября в театре Модерн состоятся премьерные показы спектакля Скотный двор

2:06 Your browser does not support the audio element. Культура

Звери всех народов мира, всех загонов и полей,

Созывает моя лира вас для счастья новых дней…

Д. Оруэлл Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица

12 и 19 октября театр "Модерн" сыграет премьерный спектакль Юрия Грымова "Скотный двор". В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, о становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.

Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов, "свернуть не туда" и даже не заметить этого, и как сложно порою оставаться Человеком.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами. Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони — что их всех объединяет? Только страх и еда.

"Скотный двор" — спектакль-притча, спектакль-аллегория. Для режиссера это прежде всего антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед.

"Скотный двор" театра "Модерн" уже можно назвать одной из самых громких премьер осени. Билеты на октябрьские и ноябрьские показы раскуплены, в продаже декабрь.

Режиссер-постановщик Юрий Грымов.

В главных ролях:

Александр Колесников,

Александр Борисов,

Александр Сериков,

Вильдан Фасхутдинов,

Надежда Меньшова,

Денис Игнатов,

Юрий Анпилогов,

Мария Кондратова,

Вадим Пинский

и др.