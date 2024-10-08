12 и 19 октября в театре Модерн состоятся премьерные показы спектакля Скотный двор

Звери всех народов мира, всех загонов и полей,
Созывает моя лира вас для счастья новых дней…
Д. ОруэллФото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица
12 и 19 октября театр "Модерн" сыграет премьерный спектакль Юрия Грымова "Скотный двор". В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, о становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.
Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов, "свернуть не туда" и даже не заметить этого, и как сложно порою оставаться Человеком.
"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.
По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами. Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони — что их всех объединяет? Только страх и еда.
"Скотный двор" — спектакль-притча, спектакль-аллегория. Для режиссера это прежде всего антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед.
"Скотный двор" театра "Модерн" уже можно назвать одной из самых громких премьер осени. Билеты на октябрьские и ноябрьские показы раскуплены, в продаже декабрь.
Режиссер-постановщик Юрий Грымов.
В главных ролях:
и др.
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