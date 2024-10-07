Тайны народной медицины: странные методы лечения в Древней Руси

Сегодня, 7 октября отмечается День врача. В этот день стоит вспомнить о том, как лечили болезни на Руси, когда вместо современных лекарств использовали заговоры и необычные ритуалы. Об этом пишет издание Life. ru

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В древности крестьяне верили, что болезни приходят не случайно — это было как испытание от высших сил. Простуда, боли в животе и даже эпидемии имели свои мистические объяснения, а методы лечения часто были пугающими.

Простуду считали делом злых духов. Лихорадку представляли в виде старух или злых девушек, которые приходили по ночам. Чтобы избавиться от них, больного укладывали на печь, натирали свиным салом или дёгтем и читали заговоры. Если это не помогало, применяли более радикальные методы: окатывали холодной водой и создавали шум, чтобы испугать болезнь. Для защиты от простуды на шею вешали ножи или ложки, веря, что острые предметы отпугивают злых духов.

Боли в животе часто связывали с бесами. Если у кого-то были рези, могли решить, что в него вселилась лягушка или змея. Лечили так: проходили через прорезь в дереве, надеясь, что болезнь останется там. Для кишечных расстройств использовали горькие травы, полагая, что злые духи не переносят горькое.

Когда в село приходила эпидемия, крестьяне считали это наказанием за грехи. Чтобы остановить болезнь, собирались все жители и проводили ритуал "опахивания", создавая магическую защиту вокруг села. Если эпидемия уже вошла в дом, громкие звуки и дым от поджигаемых трав тоже использовались для изгнания злых духов.

В сложных случаях крестьяне обращались к знахарям или священникам. Знахари могли остановить кровотечения и использовали травяные отвары в качестве универсального средства. Лечебные сеансы часто сочетались с молитвами. В случаях одержимости надежда оставалась только на священников, которые проводили специальные обряды.

Такими были методы лечения на Руси: странные и пугающие, но отражающие веру людей в сверхъестественное.