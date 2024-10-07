Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беспилотный транспорт по-украински: сотрудники ТЦК пытались мобилизовать водителя трамвая во время движения
Принятие неизбежного: Украина ведет закрытые переговоры по территориальным уступкам России
Продолжение контакта: Израиль заявляет о поддержке диалога с Россией по ситуации на Ближнем Востоке
Скончалась 91-летняя мать певицы Уитни Хьюстон
Омлет по-итальянски: фриттата — завтрак, который покорит вас
Скрутит план: узурпатор Зеленский пообещал продемонстрировать улучшенный план победы
Как определить, что ваш телефон взломан: список ключевых симптомов
Венгрия обновила требования к документам для получения шенгенской визы
Зверь близко: в Литве начались учения НАТО под названием Железный волк

Тайны народной медицины: странные методы лечения в Древней Руси

Культура

Сегодня, 7 октября отмечается День врача. В этот день стоит вспомнить о том, как лечили болезни на Руси, когда вместо современных лекарств использовали заговоры и необычные ритуалы. Об этом пишет издание Life. ru

Тайны народной медицины: странные методы лечения в Древней Руси
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

В древности крестьяне верили, что болезни приходят не случайно — это было как испытание от высших сил. Простуда, боли в животе и даже эпидемии имели свои мистические объяснения, а методы лечения часто были пугающими.

Простуду считали делом злых духов. Лихорадку представляли в виде старух или злых девушек, которые приходили по ночам. Чтобы избавиться от них, больного укладывали на печь, натирали свиным салом или дёгтем и читали заговоры. Если это не помогало, применяли более радикальные методы: окатывали холодной водой и создавали шум, чтобы испугать болезнь. Для защиты от простуды на шею вешали ножи или ложки, веря, что острые предметы отпугивают злых духов.

Боли в животе часто связывали с бесами. Если у кого-то были рези, могли решить, что в него вселилась лягушка или змея. Лечили так: проходили через прорезь в дереве, надеясь, что болезнь останется там. Для кишечных расстройств использовали горькие травы, полагая, что злые духи не переносят горькое.

Когда в село приходила эпидемия, крестьяне считали это наказанием за грехи. Чтобы остановить болезнь, собирались все жители и проводили ритуал "опахивания", создавая магическую защиту вокруг села. Если эпидемия уже вошла в дом, громкие звуки и дым от поджигаемых трав тоже использовались для изгнания злых духов.

В сложных случаях крестьяне обращались к знахарям или священникам. Знахари могли остановить кровотечения и использовали травяные отвары в качестве универсального средства. Лечебные сеансы часто сочетались с молитвами. В случаях одержимости надежда оставалась только на священников, которые проводили специальные обряды.

Такими были методы лечения на Руси: странные и пугающие, но отражающие веру людей в сверхъестественное.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Еда и рецепты
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях Аудио 
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Авто
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Еда и рецепты
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Последние материалы
Осталась в стороне: Армения не присоединилась к нескольким заявлениям СМИД СНГ
Названы шесть вещей, о которых нужно помнить перед тем, как наносить макияж
Неудобные факты: Захарова напомнила Харрис о насильственной стерилизации в США
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
В США забеспокоились из-за успехов России в майнинге криптовалют
Солдатское признание: Меркурис заявил, что бойцы ВСУ согласны с проигрышем Украины
Учёные назвали самые полезные для кишечника орехи
В США высказались о ходе войны с Ираном
Хуситы заявляют о нанесении удара по Израилю двумя ракетами
Удар объяснения: Фицо заявил, что ракетный обстрел Брюсселя образумил бы ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.