Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покинувшая Россию Ингеборга Дапкунайте закрывает бизнес в РФ
Микробы возрастом 2 миллиарда лет: новое открытие в недрах Земли
Собчак оценила историю Павла Дурова о потере ребёнка: мощный сериал
У Елены Блиновской начались проблемы со здоровьем в СИЗО
Израиль сообщил об ударе по больнице, где, по его данным, был командный пункт ХАМАС
Топ-4 самых вредных заправок для салата
Певец Денис Клявер показал старшего сына: мой ксерокс
Мясников рассказывает: какой повседневный продукт помогает предотвратить рак
Советы дерматолога: что поможет при фолликулярном кератозе и чего стоит избегать

Актер Андрей Неретин ушел из жизни

1:31
Культура

Известный актер Андрей Неретин, исполнивший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в популярном сатирическом скетч-шоу, скончался в субботу на 49-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на режиссера данного проекта Андрея Клочкова.

Актер Андрей Неретин ушел из жизни
Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, CC BY-SA 4.0

"Вчера в 19.00 по нашему местному приморскому времени стало известно, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению", — рассказал собеседник РИА Новости.

Он также рассказал, что возможно причиной смерти мог стать срыв. Перед смертью Андрей Неретин долгое время воздерживался от алкоголя и проходил лечение. Однако после известия о закрытии сериала, в котором он сыграл, актёр "сорвался от расстройства" и на протяжении двух дней непрерывно употреблял спиртное.

"Такая особенность у него была. За день до его кончины мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем. В общем, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу, но в больнице не смогли его в чувства привести, и он скончался спустя сутки в больнице. Вот эта новость повлияла на него, из-за вот этих уголовных дел, которые нам завели новых", — признался Андрей Клочков.

Официальная причина смерти не названа. Сообщается, что актер ушел из жизни 5 октября в 19:00 по МСК.

Уточнения

Депута́т - лицо, выбранное гражданами в органы власти. Задачей депутата, как правило, является представление интересов избирателей во властных структурах, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
Секреты приготовления идеального теста для пиццы
Еда и рецепты
Секреты приготовления идеального теста для пиццы Аудио 
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Еда и рецепты
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Певец Денис Клявер показал старшего сына: мой ксерокс
Мясников рассказывает: какой повседневный продукт помогает предотвратить рак
Актер Андрей Неретин ушел из жизни
Советы дерматолога: что поможет при фолликулярном кератозе и чего стоит избегать
Вмешательства в авто, которые могут обернуться большими проблемами
РСТ: Отдых в Турции подорожал на 23% за год
Певица Мадонна сообщила о смерти своего брата Кристофера: я сделала всё возможное
Как правильно варить пельмени по-китайски: техника, которую многие не знают
Атака магнитных бурь: в 2025 году нас ждут невиданные потрясения
Яна Рудковская: один из артистов неожиданно отказался от участия в трибьюте Валерии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.