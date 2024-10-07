Актер Андрей Неретин ушел из жизни

1:31 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный актер Андрей Неретин, исполнивший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в популярном сатирическом скетч-шоу, скончался в субботу на 49-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на режиссера данного проекта Андрея Клочкова.

Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, CC BY-SA 4.0

"Вчера в 19.00 по нашему местному приморскому времени стало известно, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению", — рассказал собеседник РИА Новости.

Он также рассказал, что возможно причиной смерти мог стать срыв. Перед смертью Андрей Неретин долгое время воздерживался от алкоголя и проходил лечение. Однако после известия о закрытии сериала, в котором он сыграл, актёр "сорвался от расстройства" и на протяжении двух дней непрерывно употреблял спиртное.

"Такая особенность у него была. За день до его кончины мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем. В общем, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу, но в больнице не смогли его в чувства привести, и он скончался спустя сутки в больнице. Вот эта новость повлияла на него, из-за вот этих уголовных дел, которые нам завели новых", — признался Андрей Клочков.

Официальная причина смерти не названа. Сообщается, что актер ушел из жизни 5 октября в 19:00 по МСК.

Уточнения

Депута́т - лицо, выбранное гражданами в органы власти. Задачей депутата, как правило, является представление интересов избирателей во властных структурах, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах.



