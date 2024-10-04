Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной

0:42 Your browser does not support the audio element. Культура

11 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви. Перед зрителями развернется история в жанре криминальной комедии.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Герои спектакля приехали в долгожданный отпуск, который за пару мгновений превратился из семейного в детективный. Одна шокирующая находка, спрятанная в шкафу, повлекла за собой необратимые последствия…

В ролях:

Джульетта Шабанова,

Елена Захарова,

Денис Кутузов,

Иван Мамонов,

Артём Минин,

Евгений Козлов,

Владимир Шульга,

Лана Крымова,

Родион Вьюшкин

и другие.