Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной

11 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви. Перед зрителями развернется история в жанре криминальной комедии.
Герои спектакля приехали в долгожданный отпуск, который за пару мгновений превратился из семейного в детективный. Одна шокирующая находка, спрятанная в шкафу, повлекла за собой необратимые последствия…
В ролях:
и другие.
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