Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лев Лещенко произнёс трогательную речь на похоронах Вячеслава Добрынина
Готовим нежное и ароматное творожное печенье
Сколько еще продержатся автомобили по старым ценам после 1 октября
Диагностика врождённых аномалий в РФ: новые подходы и технологии
Что вы не знали о человеческом скелете: факты и цифры
Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит
Камчатские косатки спасены и вышли в открытое море
Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса
Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества

Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной

0:42
Культура

11 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви. Перед зрителями развернется история в жанре криминальной комедии.

Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Герои спектакля приехали в долгожданный отпуск, который за пару мгновений превратился из семейного в детективный. Одна шокирующая находка, спрятанная в шкафу, повлекла за собой необратимые последствия…

В ролях:

  • Джульетта Шабанова,
  • Елена Захарова,
  • Денис Кутузов,
  • Иван Мамонов,
  • Артём Минин,
  • Евгений Козлов,
  • Владимир Шульга,
  • Лана Крымова,
  • Родион Вьюшкин

и другие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Стояночный тормоз: почему его стоит использовать даже на ровной дороге
Авто
Стояночный тормоз: почему его стоит использовать даже на ровной дороге Аудио 
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Общество
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов Аудио 
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто
Авто
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Последние материалы
Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору
Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной
Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит
Камчатские косатки спасены и вышли в открытое море
Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса
Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества
Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее
Фигуристка Валиева готовится к выступлению на шоу Навки в ноябре
В ФСБ рассказали о вербовке исполнителей теракта в "Крокусе"
Как подготовить плодовые деревья к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.