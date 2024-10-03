Николас Кейдж воплотит образ нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel

1:32 Your browser does not support the audio element. Культура

В сети появились кадры со съемок сериала "Человек-паук: Нуар", на которых 60-летний Николас Кейдж воплощает образ супергероя. Фотографии были опубликованы изданием Just Jared. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: pxhere

На этих снимках актер изображен в черном пальто и традиционном костюме, его лицо покрыто ссадинами. Судя по всему, Кейджа запечатлели во время сцены, когда его персонаж приходит в сознание после серьезного столкновения — на одном из кадров он лежит на земле, а на последующих с трудом поднимается.

События сериала "Человек-паук: Нуар" развернутся в Нью-Йорке 1930-х годов, где пожилой частный детектив сталкивается с необходимостью "бороться со своей прошлой жизнью единственного супергероя города". На помощь ему придут его паучьи способности.

Пока дата премьеры еще не объявлена. В начале июля Николас Кейдж в интервью для The New Yorker сообщил, что в сериале планируется восемь эпизодов. Актер также отметил, что в проекте будут показаны не только эпичные драки между людьми, но и настоящие монстры.

Недавно Эндрю Гарфилд высказал свои условия для возвращения к роли Человека-паука. Он заявил, что готов вновь сыграть персонажа, если проект будет достойным, с оригинальной и захватывающей концепцией, способной погрузить зрителя в увлекательный сюжет.

Уточнения

Ни́колас Кейдж (англ. Nicolas Cage; настоящее имя — Ни́колас Ким Ко́ппола (англ. Nicolas Kim Coppola); род. 7 января 1964[…], Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, кинорежиссёр и продюсер. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».





Э́ндрю Ра́сселл Га́рфилд (англ. Andrew Russell Garfield; род. 20 августа 1983, Лос-Анджелес, Калифорния) — английский и американский актёр. Лауреат премий «Тони», «Золотой глобус» и BAFTA TV, а также номинант на премию Лоренса Оливье, номинант на премию «Эмми», двукратный номинант на «Оскар» и трёхкратный номинант на Премию Гильдии киноактёров США.



Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man), настоящее имя Пи́тер Бе́нджамин Па́ркер (англ. Peter Benjamin Parker) — супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко.

