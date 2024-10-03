Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто
Нефролог развеяла популярный миф о кофе
На АЗС разъяснили, почему заправки стали отказываться наливать бензин в канистры
Котов выбыл из турнира в Шанхае в первом круге
"Вояджер-2" начал отключать приборы, чтобы продержаться пятилетку
Забайкальский край получил статус самого грязного региона в России
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Косторная подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство
Россиянам напомнили о признаках нового штамма COVID-19

Николас Кейдж воплотит образ нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel

1:32
Культура

В сети появились кадры со съемок сериала "Человек-паук: Нуар", на которых 60-летний Николас Кейдж воплощает образ супергероя. Фотографии были опубликованы изданием Just Jared. Об этом сообщает "Газета.ру".

Николас Кейдж воплотит образ нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel
Фото: pxhere

На этих снимках актер изображен в черном пальто и традиционном костюме, его лицо покрыто ссадинами. Судя по всему, Кейджа запечатлели во время сцены, когда его персонаж приходит в сознание после серьезного столкновения — на одном из кадров он лежит на земле, а на последующих с трудом поднимается.

События сериала "Человек-паук: Нуар" развернутся в Нью-Йорке 1930-х годов, где пожилой частный детектив сталкивается с необходимостью "бороться со своей прошлой жизнью единственного супергероя города". На помощь ему придут его паучьи способности.

Пока дата премьеры еще не объявлена. В начале июля Николас Кейдж в интервью для The New Yorker сообщил, что в сериале планируется восемь эпизодов. Актер также отметил, что в проекте будут показаны не только эпичные драки между людьми, но и настоящие монстры.

Недавно Эндрю Гарфилд высказал свои условия для возвращения к роли Человека-паука. Он заявил, что готов вновь сыграть персонажа, если проект будет достойным, с оригинальной и захватывающей концепцией, способной погрузить зрителя в увлекательный сюжет.

Уточнения

Ни́колас Кейдж (англ. Nicolas Cage; настоящее имя — Ни́колас Ким Ко́ппола (англ. Nicolas Kim Coppola); род. 7 января 1964[…], Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, кинорежиссёр и продюсер. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 

Э́ндрю Ра́сселл Га́рфилд (англ. Andrew Russell Garfield; род. 20 августа 1983, Лос-Анджелес, Калифорния) — английский и американский актёр. Лауреат премий «Тони», «Золотой глобус» и BAFTA TV, а также номинант на премию Лоренса Оливье, номинант на премию «Эмми», двукратный номинант на «Оскар» и трёхкратный номинант на Премию Гильдии киноактёров США.

Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man), настоящее имя Пи́тер Бе́нджамин Па́ркер (англ. Peter Benjamin Parker) — супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Еда и рецепты
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сытные и румяные пирожки без лишних хлопот: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Сытные и румяные пирожки без лишних хлопот: пошаговый рецепт Аудио 
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Косторная подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство
Россиянам напомнили о признаках нового штамма COVID-19
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
Индия отправит космический аппарат к Венере
Российские звёзды включились в поиск дочери певицы Любови Успенской
Как отличить качественные сосиски от некачественных: главные признаки
Валюта БРИКС станет полезным шоком для мировой финансовой системы
Врач рассказал о необычных сочетаниях кофе
РСТ назвал Дагестан одним из лидеров по бронированию отелей в октябре
Найден ключ к разгадке саморазмножения нуклеиновых кислот в ранней биосфере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.