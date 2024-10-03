Билеты по паспортам: как Большой театр борется со спекуляцией

1:39 Your browser does not support the audio element. Культура

С 1 октября в Большом театре внедрена система именных билетов, которые можно будет купить только по предъявлению паспорта или другого удостоверения личности. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на официальный Telegram-канал театра.

Фото: pxhere

В билетах будут содержаться персональные данные зрителей. В случае несоответствия информации в билете с данными паспорта, посетителя не допустят на спектакль. В Большом театре сообщили, что такая мера направлена на борьбу со спекуляциями на рынке билетов.

В начале сентября суд вынес приговор членам "билетной мафии", которые продавали фальшивые билеты на театральные мероприятия столицы через поддельные сайты. Осужденные получили сроки от 4,5 до 7,5 лет лишения свободы и штрафы в размере от 400 до 600 тысяч рублей.

Расследование, посвященное делу о "билетной мафии", как охарактеризовала организованную преступную группу газета "Коммерсант", было завершено в январе 2022 года. В ходе следствия было установлено, что общая сумма их незаконных операций составила 1 миллиард рублей.

Мошенники нелегально использовали товарные знаки семи культурных организаций страны: Большого, Малого и Мариинского театров, Государственного театра Наций, Российского государственного академического молодежного театра, Московской государственной консерватории имени Чайковского и Международного культурного центра "Спасская башня".

Уточнения

Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.

