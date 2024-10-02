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В Барнауле голая женщина осквернила памятник танку Т-34

Культура

В Барнауле 24-летняя женщина без одежды испортила памятник танку Т-34, который посвящён событиям Великой Отечественной войны. Она забралась на памятник и обрызгала его красной краской.

Инцидент произошёл 28 сентября. По информации Telegram-канала Shot, молодая женщина с татуировками начала распылять краску на объект культурного наследия. Сотрудники полиции быстро остановили её действия.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье, касающейся повреждения памятников, увековечивающих память о погибших в войне. 

Женщине, которая после происшествия оказалась в изоляторе, может грозить штраф от 2 до 5 миллионов рублей или тюремный срок до 5 лет.

 

Уточнения

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942—1947 годов — основной танк РККА и ВС СССР до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.
 

Барнау́л — город в России, административный центр Алтайского края (с 1937 года) и одноимённого городского округа. Население города 620 419 (2024) человек, пятый по численности населения город Сибири, двадцать первый по численности населения город России.

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Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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