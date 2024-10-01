В Московском Молодежном театре покажут Веселые приключения Гендальфа

1:09 Your browser does not support the audio element. Культура

Московский Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева 6 октября в 19:00 (мск) покажет увлекательный интерактивный спектакль "Веселые приключения Гендальфа".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Постановка: Василий Спесивцев.

"Опасное это дело — выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет", — говорил писатель Дж. Толкиен.

Бильбо Бегинс отправляется в самое опасное и трудное путешествие. 13 гномов, волшебник и хоббит приглашают зрителей отправиться в сказочное путешествие, где они встретят огромных троллей, коварных гоблинов, очаровательных эльфов и, конечно же, дракона Смауга, внушающего ужас и страх.

Вместе с Бильбо зрители поймут, как важно иметь верных друзей, станут отважными, пройдут опаснейший путь из Шира к Одинокой горе и спасут жителей города Дейл от огнедышащего дракона.

Вперёд, навстречу приключениям!

Спектакль предназначен для семейного просмотра.

Возрастное ограничение: 6+