BRICS+ Fashion Summit соберет представителей более 100 стран в Москве

2:19 Your browser does not support the audio element. Культура

С 3 по 5 октября в Московской концертном зале "Зарядье" пройдет Международный форум BRICS+ Fashion Summit, организованный Фондом моды при поддержке Правительства Москвы.

Фото: Пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

BRICS+ Fashion Summit — самое крупное в мире событие для индустрии моды, которое привлечет делегатов более 100 государств, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Основной фокус мероприятия будет направлен на установление многовекторного сотрудничества и обсуждении бизнес-возможностей дизайнеров из развивающихся стран.

Программа мероприятия включает деловую секцию, выставку "Наследие" и обучающий интенсив для дизайнеров, предпринимателей и маркетологов: мода — это не только стиль, но и способ соединить культуры и народы.

"Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии", — прокомментировала Наталья Сергунина.

На повестке дня форума актуальные темы: международное сотрудничество, поддержка локальных брендов, инновационные технологии, инвестиции и многое другое.

Выставка "Наследие" посвящена влиянию культурных традиций стран БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. В ней участвуют более 40 дизайнеров, которые представят уникальную одежду и аксессуары. Экспозиция будет дополнена видеоматериалами, показывающими работу ремесленников и процесс создания коллекций.

Обучающий интенсив вызвал большой интерес — получено почти 560 заявок, из которых экспертный совет выберет 100. Его программа составлена так, чтобы чтобы и новички, и профессионалы могли расширить свои знания и установить полезные контакты. По окончании каждый участник получит сертификат.

Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.