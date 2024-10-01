Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спутниковая связь в iOS 18 спасла несколько людей во время урагана Хелен
Ошибки при посадке яблони: как не погубить дерево
Биохимик сочла ботокс слишком радикальным средством против потливости
В Свердловскую область доставили подбитый на СВО танк Leopard для изучения
На западе призвали Украину сохранить армию и выступить из Селидово
Израиль начал ограниченные наземные рейды против "Хезболлы" в Ливане
Россия осудила нападение Израиля на Ливан
Daily Beast: Украинские военные жалуются на опасные задачи и нехватку вооружения
Почему мелатонин не решает проблему бессонницы

BRICS+ Fashion Summit соберет представителей более 100 стран в Москве

2:19
Культура

С 3 по 5 октября в Московской концертном зале "Зарядье" пройдет Международный форум BRICS+ Fashion Summit, организованный Фондом моды при поддержке Правительства Москвы.

BRICS+ Fashion Summit соберет представителей более 100 стран в Москве
Фото: Пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

BRICS+ Fashion Summit — самое крупное в мире событие для индустрии моды, которое привлечет делегатов более 100 государств, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Основной фокус мероприятия будет направлен на установление многовекторного сотрудничества и обсуждении бизнес-возможностей дизайнеров из развивающихся стран.

Программа мероприятия включает деловую секцию, выставку "Наследие" и обучающий интенсив для дизайнеров, предпринимателей и маркетологов: мода — это не только стиль, но и способ соединить культуры и народы.

"Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии", — прокомментировала Наталья Сергунина.

На повестке дня форума актуальные темы: международное сотрудничество, поддержка локальных брендов, инновационные технологии, инвестиции и многое другое.

Выставка "Наследие" посвящена влиянию культурных традиций стран БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. В ней участвуют более 40 дизайнеров, которые представят уникальную одежду и аксессуары. Экспозиция будет дополнена видеоматериалами, показывающими работу ремесленников и процесс создания коллекций.

Обучающий интенсив вызвал большой интерес — получено почти 560 заявок, из которых экспертный совет выберет 100. Его программа составлена так, чтобы чтобы и новички, и профессионалы могли расширить свои знания и установить полезные контакты. По окончании каждый участник получит сертификат.

Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за розами осенью
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за розами осенью Аудио 
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Садоводство, цветоводство
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться Аудио 
ВКС России начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине
Силовые структуры
ВКС России начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Осенний призыв будет с расширенными правами призывников Вероника Ткаченко Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
Спутниковая связь в iOS 18 спасла несколько людей во время урагана Хелен
Ошибки при посадке яблони: как не погубить дерево
Биохимик сочла ботокс слишком радикальным средством против потливости
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
В Свердловскую область доставили подбитый на СВО танк Leopard для изучения
Дмитрий Сваргин: помощь придет вовремя
На западе призвали Украину сохранить армию и выступить из Селидово
Израиль начал ограниченные наземные рейды против "Хезболлы" в Ливане
Россия осудила нападение Израиля на Ливан
Daily Beast: Украинские военные жалуются на опасные задачи и нехватку вооружения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.