Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный рецепт булочек из слоёного теста: ваши гости будут в восторге
В Угледаре военнослужащие ВСУ уже не могут выйти и массово гибнут
Российская "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ доступна круглосуточно
Эксперт Кучер: как заморозить овощи, чтобы они сохранили вкус
Как снова начать заниматься спортом после болезни?
В России можно будет выбирать глэмпинг по звездам
Секреты идеальной талии: тренировки и правильное питание
Родион Газманов признался, что кот является его счастьем
Ошибки в уборке, которые совершают все хозяйки: где скапливается самая опасная пыль в доме

Россияне назвали песни, которые помогают пережить расставание с второй половинкой

Культура » Музыка

Россияне предпочитают переживать крах любовных отношений под МакSим, выяснил HiFi-стриминг "Звук". Результатами опроса сервис поделился с Pravda.Ru.

Россияне назвали песни, которые помогают пережить расставание с второй половинкой
Фото: Freepik by freepik, PDM

Половина опрошенных скрашивает себе горечь расставания любимыми треками. 72% из них признались, что им это помогает отвлечься от грустных мыслей.

Около 37% — напротив, переживают негативные эмоции в тишине, так как музыка, по их мнению, "делает только хуже".

Более 40% респондентов специально подбирают репертуар для прослушивания в этой ситуации.

Одни грустят под:

  • "Знаешь ли ты" певицы МакSим,
  • "Останусь" группы "Город 312",
  • "Зиму в сердце" "Гостей из будущего",
  • "На берегу неба" Димы Билана,
  • "Океаны" XOLIDAYBOY.

Другие старательно бодрятся под:

  • "Девочка танцуй" от Artik & Asti,
  • "Царицу" ANNA ASTI,
  • "Я тебе не верю" Григория Лепса,
  • "Шальную императрицу" Ирины Аллегровой,
  • "Любви достойна только мама" Bahh Tee
  • и "Харизму" от Wallem.

В топе жанров для тоски по бывшим:

  1. российская эстрада — 30%,
  2. русский рэп и хип-хоп — 28%,
  3. российская поп-музыка — 24%,
  4. зарубежный поп — 19%,
  5. электронику — 19%,
  6. рок — 14%.

Больше половины опрошенных признались, что лучше любой музыки душевные раны лечат время и поддержка друзей.

Уточнения

Рецептивная (пассивная) музыкальная терапия (от лат. receptio — приём, принятие) — процесс восприятия музыки с терапевтической целью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин В Запорожье ракетный удар по зданию СБУ уничтожил офицеров НАТО Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
В России можно будет выбирать глэмпинг по звездам
Секреты идеальной талии: тренировки и правильное питание
Родион Газманов признался, что кот является его счастьем
Ошибки в уборке, которые совершают все хозяйки: где скапливается самая опасная пыль в доме
В Запорожье ракетный удар по зданию СБУ уничтожил офицеров НАТО
Туристов предупредили об опасности таблички "Уберите мой номер" в гостиницах
Отшелушивание и увлажнение: ключевые этапы зимнего макияжа
Названы основные ошибки при выборе творога для сырников, которые могут испортить блюдо
Советы дачникам, как правильно затачивать садовый инструмент
Как ультраобработанные продукты влияют на организм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.