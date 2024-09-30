Россияне назвали песни, которые помогают пережить расставание с второй половинкой

Россияне предпочитают переживать крах любовных отношений под МакSим, выяснил HiFi-стриминг "Звук". Результатами опроса сервис поделился с Pravda.Ru.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Половина опрошенных скрашивает себе горечь расставания любимыми треками. 72% из них признались, что им это помогает отвлечься от грустных мыслей.

Около 37% — напротив, переживают негативные эмоции в тишине, так как музыка, по их мнению, "делает только хуже".

Более 40% респондентов специально подбирают репертуар для прослушивания в этой ситуации.

Одни грустят под:

"Знаешь ли ты" певицы МакSим,

"Останусь" группы "Город 312",

"Зиму в сердце" "Гостей из будущего",

"На берегу неба" Димы Билана,

"Океаны" XOLIDAYBOY.

Другие старательно бодрятся под:

"Девочка танцуй" от Artik & Asti,

"Царицу" ANNA ASTI,

"Я тебе не верю" Григория Лепса,

"Шальную императрицу" Ирины Аллегровой,

"Любви достойна только мама" Bahh Tee

и "Харизму" от Wallem.

В топе жанров для тоски по бывшим:

российская эстрада — 30%, русский рэп и хип-хоп — 28%, российская поп-музыка — 24%, зарубежный поп — 19%, электронику — 19%, рок — 14%.

Больше половины опрошенных признались, что лучше любой музыки душевные раны лечат время и поддержка друзей.

Уточнения

Рецептивная (пассивная) музыкальная терапия (от лат. receptio — приём, принятие) — процесс восприятия музыки с терапевтической целью.

