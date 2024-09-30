Россияне назвали песни, которые помогают пережить расставание с второй половинкой

Россияне предпочитают переживать крах любовных отношений под МакSим, выяснил HiFi-стриминг "Звук". Результатами опроса сервис поделился с Pravda.Ru.
Половина опрошенных скрашивает себе горечь расставания любимыми треками. 72% из них признались, что им это помогает отвлечься от грустных мыслей.
Около 37% — напротив, переживают негативные эмоции в тишине, так как музыка, по их мнению, "делает только хуже".
Более 40% респондентов специально подбирают репертуар для прослушивания в этой ситуации.
Одни грустят под:
Другие старательно бодрятся под:
В топе жанров для тоски по бывшим:
Больше половины опрошенных признались, что лучше любой музыки душевные раны лечат время и поддержка друзей.
Рецептивная (пассивная) музыкальная терапия (от лат. receptio — приём, принятие) — процесс восприятия музыки с терапевтической целью.
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В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.