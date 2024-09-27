Спектакль Чужой ребёнок Романа Самгина идет с успехом в Театре на Трубной

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

3 и 4 октября в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок" по пьесе Василия Шкваркина. Режиссёр постановки — Роман Самгин.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Спектакль "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову.

Маня — актриса, мечтающая получить большую роль на сцене. Наконец-то ей выпал такой шанс! Только роль сложная… по сюжету героиня беременна и в ее жизни много драмы. А в жизни Мани ребенка не ожидается, да и спокойно все… Что же делать? Как достоверно погрузиться в роль?

На помощь Мане приходит лучшая подруга Зина, которая за пару мгновений делает некоторые выводы, услышав репетицию роли…

В ролях:

Юлия Сулес,

Олег Кассин,

Анастасия Акатова/ Екатерина Лисицына,

Вадим Колганов/ Семён Лопатин,

Александр Сеппиус,

Арсений Ветров,

Эльдар Гараджаев/ Александр Асланян,

Елизавета Карякина,

Александр Овчинников,

Александра Маховикова.