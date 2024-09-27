Спектакль Чужой ребёнок Романа Самгина идет с успехом в Театре на Трубной

3 и 4 октября в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок" по пьесе Василия Шкваркина. Режиссёр постановки — Роман Самгин.
Спектакль "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову.
Маня — актриса, мечтающая получить большую роль на сцене. Наконец-то ей выпал такой шанс! Только роль сложная… по сюжету героиня беременна и в ее жизни много драмы. А в жизни Мани ребенка не ожидается, да и спокойно все… Что же делать? Как достоверно погрузиться в роль?
На помощь Мане приходит лучшая подруга Зина, которая за пару мгновений делает некоторые выводы, услышав репетицию роли…
В ролях:
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