Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты допустили блокировку пользователей Google в России
Глава Якутии: АЭС малой мощности станут спасением для региона
Почему натуральная косметика становится все более популярной
Лера Кудрявцева поиронизировала над бумом разводов в Год семьи
ЦБ: каждый день банки блокируют около 20 тысяч подозрительных переводов
Набиуллина: ЦБ обеспокоен нарушением прав россиян при выдаче кредитов
Эксперт Паркер: преимущества соды для сладости помидоров
Что стоит сделать дачнику с собранными луковицами
Российская туристка объяснила, какую валюту брать в Турцию для выгодных покупок

Спектакль Чужой ребёнок Романа Самгина идет с успехом в Театре на Трубной

1:07
Культура

3 и 4 октября в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок" по пьесе Василия Шкваркина. Режиссёр постановки — Роман Самгин.

Спектакль Чужой ребёнок Романа Самгина идет с успехом в Театре на Трубной
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Спектакль "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову.

Маня — актриса, мечтающая получить большую роль на сцене. Наконец-то ей выпал такой шанс! Только роль сложная… по сюжету героиня беременна и в ее жизни много драмы. А в жизни Мани ребенка не ожидается, да и спокойно все… Что же делать? Как достоверно погрузиться в роль?

На помощь Мане приходит лучшая подруга Зина, которая за пару мгновений делает некоторые выводы, услышав репетицию роли…

В ролях:

  • Юлия Сулес,
  • Олег Кассин,
  • Анастасия Акатова/ Екатерина Лисицына,
  • Вадим Колганов/ Семён Лопатин,
  • Александр Сеппиус,
  • Арсений Ветров,
  • Эльдар Гараджаев/ Александр Асланян,
  • Елизавета Карякина,
  • Александр Овчинников,
  • Александра Маховикова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Последние материалы
Росатом: атомная энергетика переходит на безотходный топливный цикл
Врач сравнил смертную казнь при помощи азота с эвтаназией
Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов
Какие продукты делают котлеты сухими
Основной признак бесполезности лекарства — отсутствие побочных эффектов
В Подмосковье провожают в последний путь актёра Романа Мадянова
Какие аптечные средства преобразят комнатные растения
Татьяна Тур пожалела о своём конфликте с Бузовой из-за угроз фанатов звезды
Российская стюардесса назвала запретные для пилотов самолётов действия
Как избежать запотевания стёкол при помощи картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.