Причина развода Шнура: измены, пьянка и тусовки

В прессе появилась информация о причине развода лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и его супруги Матильды. Неназванный источник из окружения музыканта говорит, что вероятнее всего разрыв произошел из-за неверности молодой женщины.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Он уточнил, что Шнуров как настоящий мужчина не стал обнародовать неприглядный факт, чтобы не бросать тень на честь экс-супруги, однако на деле ушел именно он по вышеуказанной причине. Собеседник kp. ru отметил, что в последнее время музыкант вел себя как образцовый семьянин, меньше злоупотреблял алкоголем, тогда как Матильда пропадала на светских мероприятиях и иногда могла не вернуться домой вовсе.

Последние полгода стали, судя по всему, критическими для пары, и на предложение Шнурова о разводе Матильда ответила согласием.

При этом парадоксальную мысль высказал музыкант Стас Барецкий, который сообщил что новость о разводе может быть фейком. Он не исключил, что после чемпионата мира по футболу пара может воссоединиться.

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