Лучший фильм о Москве получит награду мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс лучших фильмов о Москве. Начнется он 22 января, пишет на своей странице в "твиттере" глава столицы.

"Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше пяти лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал — главное, чтобы действие было в столице", — написал мэр. Собянин также отметил, что лучшему режиссеру достанется хороший приз.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 16 по 25 февраля в Сочи будет проходить один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны — XI Зимний международный фестиваль искусств, артистическим директором которого является Юрий Башмет. Фестиваль переступает порог десятилетия и начинает отсчет нового десятка.

Этот ежегодный фестиваль уже давно стал "визитной карточкой" зимнего Сочи — города, который именно в это время года становится главной культурной площадкой страны, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

В 2018 году в рамках фестиваля запланирована масштабная программа мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов.

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