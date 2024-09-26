Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Бокерия велела съедать по яйцу каждый день
Как избежать повреждений при мойке двигателя
Шторы больше не в моде: лучшие альтернативы для современного интерьера
Юрист в сфере ЖКХ объяснил невозможность преждевременного включения отопления
Отдохните душой: 5 красивых и необычных озёр России
Что нужно добавлять в лунку при посадке озимого чеснока
Тренируем навыки вождения: как почувствовать колёса машины
Готовим вкусные морковные конфеты — понадобится 4 ингредиента
Тренды стиля: как создать модный многослойный образ

5 и 6 октября в театре Модерн состоится премьера спектакля Скотный двор по Джорджу Оруэллу

2:34
Культура

"Звери всех народов мира, всех загонов и полей,
Созывает моя лира вас для счастья новых дней…"
Д. Оруэлл

5 и 6 октября в театре Модерн состоится премьера спектакля Скотный двор по Джорджу Оруэллу
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица

В октябре в театре "Модерн" пройдут сразу четыре премьерных показа спектакля "Скотный двор" в постановке худрука театра Юрия Грымова.

"Скотный двор" — спектакль-притча, спектакль-аллегория, в основе которого мировой бестселлер британского писателя Джорджа Оруэлла. По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальностью и характером, при этом донести главный смысл: спектакль затрагивает вопрос сущности человеческой природы, что движет людьми, каковы цели и мотивы их поступков? Для режиссера это антиреволюционный манифест, он за эволюцию и категорически против мятежей, смуты и насилия.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

За несколько дней до премьеры у зрителей будет еще одна возможность побывать на открытой репетиции нового спектакля, стать свидетелями рабочего процесса, понаблюдать за взаимодействием режиссера с актерами, как оттачиваются роли, на ходу рождаются режиссерские задумки, выставляются свет и звук. До последнего сохраняется интрига, будут ли актеры в костюмах зверей или без них. Что интересно, в фойе театра "Модерн" наряду с фотографиями артистов уже висят портреты боровов, козлов и лошадей — теперь и они часть труппы.

"Скотный двор" — вторая антиутопия на сцене "Модерна". Ранее театр стал первым в мире, получившим права на постановку бестселлера Олдоса Хаксли "О, дивный новый мир".

Из-за большого зрительского интереса администрация театра приняла решение добавить еще один спектакль в ноябре.

Премьерные показы "Скотного двора" состоятся 5, 6, 12 и 19 октября, а также 8, 9, 24 и 29 ноября.

Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Александр Колесников,
  • Александр Борисов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Глеб Бор,
  • Александр Сериков,
  • Надежда Меньшова,
  • Денис Игнатов,
  • Вадим Пинский

и др.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Последние материалы
Юрист в сфере ЖКХ объяснил невозможность преждевременного включения отопления
Отдохните душой: 5 красивых и необычных озёр России
Что нужно добавлять в лунку при посадке озимого чеснока
Тренируем навыки вождения: как почувствовать колёса машины
Готовим вкусные морковные конфеты — понадобится 4 ингредиента
Тренды стиля: как создать модный многослойный образ
Собчак предположила, к кому мог уйти певец Шаман из семьи
Популярность Toyota RAV4 XA30: причины и проблемы
Самые дружелюбные кошки: топ-5 пород, которые вас покорят
Миланский стадион "Сан-Сиро" лишили права принять финал ЛЧ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.