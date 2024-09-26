5 и 6 октября в театре Модерн состоится премьера спектакля Скотный двор по Джорджу Оруэллу

2:34 Your browser does not support the audio element. Культура

"Звери всех народов мира, всех загонов и полей,

Созывает моя лира вас для счастья новых дней…"

Д. Оруэлл Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица

В октябре в театре "Модерн" пройдут сразу четыре премьерных показа спектакля "Скотный двор" в постановке худрука театра Юрия Грымова.

"Скотный двор" — спектакль-притча, спектакль-аллегория, в основе которого мировой бестселлер британского писателя Джорджа Оруэлла. По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальностью и характером, при этом донести главный смысл: спектакль затрагивает вопрос сущности человеческой природы, что движет людьми, каковы цели и мотивы их поступков? Для режиссера это антиреволюционный манифест, он за эволюцию и категорически против мятежей, смуты и насилия.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

За несколько дней до премьеры у зрителей будет еще одна возможность побывать на открытой репетиции нового спектакля, стать свидетелями рабочего процесса, понаблюдать за взаимодействием режиссера с актерами, как оттачиваются роли, на ходу рождаются режиссерские задумки, выставляются свет и звук. До последнего сохраняется интрига, будут ли актеры в костюмах зверей или без них. Что интересно, в фойе театра "Модерн" наряду с фотографиями артистов уже висят портреты боровов, козлов и лошадей — теперь и они часть труппы.

"Скотный двор" — вторая антиутопия на сцене "Модерна". Ранее театр стал первым в мире, получившим права на постановку бестселлера Олдоса Хаксли "О, дивный новый мир".

Из-за большого зрительского интереса администрация театра приняла решение добавить еще один спектакль в ноябре.

Премьерные показы "Скотного двора" состоятся 5, 6, 12 и 19 октября, а также 8, 9, 24 и 29 ноября.

Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.

В главных ролях:

Александр Колесников,

Александр Борисов,

Юрий Анпилогов,

Глеб Бор,

Александр Сериков,

Надежда Меньшова,

Денис Игнатов,

Вадим Пинский

и др.