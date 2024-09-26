В Театре на Трубной в октябре покажут Безумных влюбленных

2 и 22 октября в Театре на Трубной покажут спектакль "Безумные влюбленные". Постановка по пьесе Лопе де Вега — история о безудержной любви в комедийном жанре.
В центре событий Фениса, влюбленная в своего соседа, красавца Люсиндо. Однако юноше нравится другая дама — статная Херарда. Она играет с чувствами молодого ухажера и заставляет добиваться своей любви. Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо, неуклюжий старик Бернардо.
Любовные треугольники в спектакле превращаются в любовные квадраты, и разобраться, кому с кем суждено быть становится чем-то невероятным…
В ролях:
и другие.
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