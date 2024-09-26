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В Театре на Трубной в октябре покажут Безумных влюбленных

0:58
Культура

2 и 22 октября в Театре на Трубной покажут спектакль "Безумные влюбленные". Постановка по пьесе Лопе де Вега — история о безудержной любви в комедийном жанре.

В Театре на Трубной в октябре покажут Безумных влюбленных
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

В центре событий Фениса, влюбленная в своего соседа, красавца Люсиндо. Однако юноше нравится другая дама — статная Херарда. Она играет с чувствами молодого ухажера и заставляет добиваться своей любви. Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо, неуклюжий старик Бернардо.

Любовные треугольники в спектакле превращаются в любовные квадраты, и разобраться, кому с кем суждено быть становится чем-то невероятным…

В ролях:

  • Анастасия Акатова,
  • Александр Мохов,
  • Сухраб Хайлобеков,
  • Елена Анисимова,
  • Татьяна Циренина,
  • Денис Рекало,
  • Александр Панов,
  • Владимир Шульга,
  • Родион Вьюшкин

и другие.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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