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В Новом театре сыграют спектакль Анна Ревякина. ВО ИМЯ ОТЦА…

2:47
Культура

Анна Ревякина, известная современная поэтесса, отмечает 22 сентября день рождения. Отмечает, с одной стороны, необычно, но с другой, самым правильным для поэта способом: на сцене Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова поэтесса играет спектакль "Анна Ревякина. ВО ИМЯ ОТЦА…" — поэтическое представление, в котором звучат ее стихи.

В Новом театре сыграют спектакль Анна Ревякина. ВО ИМЯ ОТЦА…
Фото: Пресс-служба Нового театра

Личность современного поэта… Это его стихи? Его биография? Исповедь? То, что о нем думают окружающие? На все вопросы — ответ "да". Все это — личность поэта. Но не только. Поэт — весь мир, который его окружает. И тот мир, который он создает. Спектакль "Анна Ревякина. ВО ИМЯ ОТЦА…" — одно из четырех представлений в серии Поэзия. doc, оригинальном проекте Нового Театра. В Поэзии. doc. осуществляется попытка соединить два этих мира, внутренний, интимный, сокровенный, и внешний, объективный, подчас агрессивный, в театральном действии, где игра и документальность, становятся одним целым.

Анна Ревякина родилась в Донецке и посвятила свое творчество Донбассу. Евгений Евтушенко назвал Анну Ревякину великой русской поэтессой, а Захар Прилепин — звездой русского слова, взошедшей в небе Донецка. Станислав Куняев поставил поэму "Шахтёрская дочь" в русской культуре на уровень плача Ярославны из "Слова о полку Игореве".

Сегодня Анна Ревякина — не только герой, но и участник постановки из цикла "Поэзия.doc.", в котором стихи поэтессы тесно сплетены с ее биографией, ставшей основой для сочинения мультижанрового спектакля.

Музыка, актеры, изобретательная сценография, выразительная видеопроекция — все приемы современной театральной технологии присутствуют здесь наравне с поэзией. Творчество как таинство, жизнь как исповедь, стихи как язык, на котором героиня говорит с Богом.

Автор идеи Эдуард Бояков

Автор пьесы Алексей Зензинов

Режиссеры Эдуард Бояков, Сергей Глазков

В спектакле заняты: Анна Ревякина, народный артист РФ Валентин Клементьев, заслуженная артистка РФ Евдокия Германова.

22 сентября 2024 года, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова.

Уникальная возможность поздравить любимого поэта с днем рождения и получить автограф на сборнике стихов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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