В Театре на Трубной покажут содержимое семейного шкафа

1:01 Your browser does not support the audio element. Культура

Открылись тайны семейного шкафа: посмотрим, что за скелеты живут в нем?

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

29 сентября в "Театре на Трубной" расскажут историю знакомства с родителями.

Однажды Сэмюэль решается познакомить родителей со своей возлюбленной Мэлори. Встреча проходит напряженно: с самого начала становится ясно, что поладить невестке со свекровью не удастся. Несмотря на то, что отец поддерживает Сэмюэля: шутит, рассказывает забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мэлори.

Скелеты внезапно вылетают из шкафа. С каждой секундой тайны перестают быть тайнами и зрители узнают все, что так долго скрывали годами друг от друга родные люди. После этого разговора их жизни уже никогда не будут прежними. Так может быть, ложь во благо существует?

В ролях:

Елена Проклова,

Юрий Чернов/ Владимир Шульга,

Александр Овчинников,

Екатерина Олькина.