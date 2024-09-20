В Театре на Трубной покажут содержимое семейного шкафа

Открылись тайны семейного шкафа: посмотрим, что за скелеты живут в нем?
29 сентября в "Театре на Трубной" расскажут историю знакомства с родителями.
Однажды Сэмюэль решается познакомить родителей со своей возлюбленной Мэлори. Встреча проходит напряженно: с самого начала становится ясно, что поладить невестке со свекровью не удастся. Несмотря на то, что отец поддерживает Сэмюэля: шутит, рассказывает забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мэлори.
Скелеты внезапно вылетают из шкафа. С каждой секундой тайны перестают быть тайнами и зрители узнают все, что так долго скрывали годами друг от друга родные люди. После этого разговора их жизни уже никогда не будут прежними. Так может быть, ложь во благо существует?
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