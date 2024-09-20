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В Театре на Трубной покажут содержимое семейного шкафа

1:01
Культура

Открылись тайны семейного шкафа: посмотрим, что за скелеты живут в нем?

В Театре на Трубной покажут содержимое семейного шкафа
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

29 сентября в "Театре на Трубной" расскажут историю знакомства с родителями.

Однажды Сэмюэль решается познакомить родителей со своей возлюбленной Мэлори. Встреча проходит напряженно: с самого начала становится ясно, что поладить невестке со свекровью не удастся. Несмотря на то, что отец поддерживает Сэмюэля: шутит, рассказывает забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мэлори.

Скелеты внезапно вылетают из шкафа. С каждой секундой тайны перестают быть тайнами и зрители узнают все, что так долго скрывали годами друг от друга родные люди. После этого разговора их жизни уже никогда не будут прежними. Так может быть, ложь во благо существует?

В ролях:

  • Елена Проклова,
  • Юрий Чернов/ Владимир Шульга,
  • Александр Овчинников,
  • Екатерина Олькина.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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