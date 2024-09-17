В Московском молодежном театре состоится спектакль "Война и мир"

22 сентября в Московском молодежном театре представят спектакль "Война и мир".
Автор: Л. Н.Толстой
Постановка: В. Спесивцев
Исторический Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" (1864-1869) явился грандиозным замыслом, в котором он на материале истории, дал ответы на жгучие вопросы современности.
В. Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании романа Л. Н. Толстого.
Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.
"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут
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