В Московском молодежном театре состоится спектакль "Война и мир"

1:24 Your browser does not support the audio element. Культура

22 сентября в Московском молодежном театре представят спектакль "Война и мир".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор: Л. Н.Толстой

Постановка: В. Спесивцев

Исторический Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" (1864-1869) явился грандиозным замыслом, в котором он на материале истории, дал ответы на жгучие вопросы современности.

В. Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании романа Л. Н. Толстого.

Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.

"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут