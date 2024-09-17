Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тульской области новый инклюзивный маршрут привлекает первых туристов
Особенности установки фаркопов на китайские кроссоверы
Сиамские, бирманские и тонкинские кошки — чем они отличаются в играх
Россияне впервые оплатят налог на вклады. Государство получит в казну 100 миллиардов рублей
Как стимулировать цветение роз в сентябре
В США прокомментировали атаку украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Хозяйки назвали три лучших средства для ухода за коврами
Танкеры с российской нефтью не берут на борт датских лоцманов
Экономист исключил обложение зарплатных и пенсионных карт налогом на вклады

В Московском молодежном театре состоится спектакль "Война и мир"

1:24
Культура

22 сентября в Московском молодежном театре представят спектакль "Война и мир".

В Московском молодежном театре состоится спектакль "Война и мир"
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор: Л. Н.Толстой

Постановка: В. Спесивцев

Исторический Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" (1864-1869) явился грандиозным замыслом, в котором он на материале истории, дал ответы на жгучие вопросы современности.

В. Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании романа Л. Н. Толстого.

Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.

"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
За двое суток российская армия в Курской области освободила больше десятка сёл Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Последние материалы
Как стимулировать цветение роз в сентябре
В США прокомментировали атаку украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Хозяйки назвали три лучших средства для ухода за коврами
В Московском молодежном театре состоится спектакль "Война и мир"
Танкеры с российской нефтью не берут на борт датских лоцманов
Экономист исключил обложение зарплатных и пенсионных карт налогом на вклады
18 и 28 сентября в театре "Модерн" сыграют "Нирвану"
Простые способы отучить кошку лазить по шторам
Почему стюардессы держат руки за спиной при встрече пассажиров?
Как поступить, если машина впереди начинает замедляться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.