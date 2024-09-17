18 и 28 сентября в театре "Модерн" сыграют "Нирвану"

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"Всё можно пережить, если подобрать нужную песню" (Курт Кобейн). Фото: Пресс-служба театра Модерн

18 и 28 сентября в театре "Модерн" покажут историю рок-легенды, кумира поколения 90-ых Курта Кобейна. "Нирвана" — спектакль-юбиляр, премьера этого наполненного музыкой и драматизмом представления состоялась ровно 5 лет назад.

На сцене музыкант-легенда Курт Кобейн. Он в постоянной борьбе с собственными демонами — не идеальная личность, но идеал творца, исполнитель, внёсший огромный вклад в развитие современной музыки. Принято считать, что "Нирвана" стояла у истоков культурной революции, определила и возглавила восстание альтернативного рока.

Непродолжительная, но яркая история рок-группы прервалась 5 апреля 1994 года, когда Курт Кобейн совершил самоубийство. Как это было и что предшествовало трагедии? Режиссер спектакля Юрий Грымов попробовал воспроизвести те события, свидетелями которых становятся зрители.

И снова на сцене знаменитое выступление группы "NIRVANA" на телевизионном шоу канала MTV. Курт Кобейн (Богдан Щукин) играет вживую на гитаре, а Кортни Лав (Анастасия Сычёва) исполняет композицию "My girl". В спектакле звучат знаменитые хиты Джона Леннона и Майкла Джексона. Во втором действии зрителей ждет яркий сюрприз, который вызовет бурю эмоций.

Спектакль "Нирвана" - это живой и предельно откровенный рассказ об истинной цене славы и признания, о роли выбора, о колоссальной силе и одновременно беспомощности перед злом, которые даёт обычному человеку талант. Искренний Курт Кобейн, страстная Кортни Лав, коварный Драг — главные действующие лица этой трагической истории, сотканной из музыки, жизненной философии и подлинных эмоций. Зрителей ждут драйв, рок-н-ролл, острые диалоги и яркие образы.

В дни показов "Нирваны" в театре вводится специальный дресс-код, допускающий джинсы, майки и кеды.

Режиссер Юрий Грымов.

В главных ролях:

Богдан Щукин,

Анастасия Сычёва,

Юрий Анпилогов,

Роман Зубрилин,

Александр Мирлюнди (Жуков),

Ольга Богомазова,

Мария Кондратова,

Евгений Казак,

Александр Серый,

Алексей Баранов

и др.