Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Weekend стартует на курорте "Роза Хутор"
Загитовой хотят засватать сына министра спорта Татарстана
В Тульской области новый инклюзивный маршрут привлекает первых туристов
Особенности установки фаркопов на китайские кроссоверы
Сиамские, бирманские и тонкинские кошки — чем они отличаются в играх
Россияне впервые оплатят налог на вклады. Государство получит в казну 100 миллиардов рублей
Как стимулировать цветение роз в сентябре
В США прокомментировали атаку украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Хозяйки назвали три лучших средства для ухода за коврами

18 и 28 сентября в театре "Модерн" сыграют "Нирвану"

2:34
Культура

"Всё можно пережить, если подобрать нужную песню" (Курт Кобейн).

18 и 28 сентября в театре "Модерн" сыграют "Нирвану"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

18 и 28 сентября в театре "Модерн" покажут историю рок-легенды, кумира поколения 90-ых Курта Кобейна. "Нирвана" — спектакль-юбиляр, премьера этого наполненного музыкой и драматизмом представления состоялась ровно 5 лет назад.

На сцене музыкант-легенда Курт Кобейн. Он в постоянной борьбе с собственными демонами — не идеальная личность, но идеал творца, исполнитель, внёсший огромный вклад в развитие современной музыки. Принято считать, что "Нирвана" стояла у истоков культурной революции, определила и возглавила восстание альтернативного рока.

Непродолжительная, но яркая история рок-группы прервалась 5 апреля 1994 года, когда Курт Кобейн совершил самоубийство. Как это было и что предшествовало трагедии? Режиссер спектакля Юрий Грымов попробовал воспроизвести те события, свидетелями которых становятся зрители.

И снова на сцене знаменитое выступление группы "NIRVANA" на телевизионном шоу канала MTV. Курт Кобейн (Богдан Щукин) играет вживую на гитаре, а Кортни Лав (Анастасия Сычёва) исполняет композицию "My girl". В спектакле звучат знаменитые хиты Джона Леннона и Майкла Джексона. Во втором действии зрителей ждет яркий сюрприз, который вызовет бурю эмоций.

Спектакль "Нирвана" - это живой и предельно откровенный рассказ об истинной цене славы и признания, о роли выбора, о колоссальной силе и одновременно беспомощности перед злом, которые даёт обычному человеку талант. Искренний Курт Кобейн, страстная Кортни Лав, коварный Драг — главные действующие лица этой трагической истории, сотканной из музыки, жизненной философии и подлинных эмоций. Зрителей ждут драйв, рок-н-ролл, острые диалоги и яркие образы.

В дни показов "Нирваны" в театре вводится специальный дресс-код, допускающий джинсы, майки и кеды.

Режиссер Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Богдан Щукин,
  • Анастасия Сычёва,
  • Юрий Анпилогов,
  • Роман Зубрилин,
  • Александр Мирлюнди (Жуков),
  • Ольга Богомазова,
  • Мария Кондратова,
  • Евгений Казак,
  • Александр Серый,
  • Алексей Баранов

и др.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
За двое суток российская армия в Курской области освободила больше десятка сёл Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию
Последние материалы
Как стимулировать цветение роз в сентябре
В США прокомментировали атаку украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Хозяйки назвали три лучших средства для ухода за коврами
В Московском молодежном театре состоится спектакль "Война и мир"
Танкеры с российской нефтью не берут на борт датских лоцманов
Экономист исключил обложение зарплатных и пенсионных карт налогом на вклады
18 и 28 сентября в театре "Модерн" сыграют "Нирвану"
Простые способы отучить кошку лазить по шторам
Почему стюардессы держат руки за спиной при встрече пассажиров?
Как поступить, если машина впереди начинает замедляться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.