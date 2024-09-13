19 сентября в Московском молодежном театре пройдет премьера "Мертвых душ"

В Московском молодежном театре 19 сентября состоится премьера спектакля "Мертвые души".
Автор: Н. В. Гоголь
Постановка: Вячеслав Спесивцев
Язык Гоголя — его остроумный, тонкий, очень "вкусный" русский язык, по мнению многих критиков, особенно полно раскрылся в поэме "Мертвые души". Спектакль, поставленный Вячеславом Спесивцевым — яркий, очень динамичный — сохранил тонкий гоголевский юмор, его неподражаемый язык и стиль. Спектакль "Мертвые души" — это почти водевиль, ведь в нем очень много песен.
Зрителям запомнится этот спектакль еще и потому, что он интерактивный, и на какое-то время любой из сидящих в зале может почувствовать себя со-творцом Гоголя, со-творцом режиссера и актеров.
Постановка великого произведения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души" входит в театральный проект Московского Молодежного театра "Классика в классе".
Возрастной ценз 12+
Спектакль идёт 1 час 40 минут без антракта
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