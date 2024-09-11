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"Однажды" в Санкт-Петербурге…

1:03
Культура

Московский "Театр на Трубной" покажет спектакль с Розой Хайруллиной в Санкт-Петербурге.

"Однажды" в Санкт-Петербурге…
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

17 сентября на сцене "Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской" пройдет показ спектакля "Однажды".

Постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории их отношений, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.

Петербуржцы увидят спектакль, основанный на пьесе Александра Углова "Интервью", мотивы которой тонко переплетены со стихотворениями Хармса и музыкальными номерами.

Искусство "без лишних" слов — так можно одним предложением описать концепцию новой постановки. Диалоги между персонажами Розы Хайруллиной и Евгения Козлова минимальны — да и нужны ли они в этой истории?

Начало спектакля в 19:00.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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