Юрий Грымов пустил зрителей на репетицию своего нового спектакля "Скотный двор"

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"Звери всех народов мира, всех загонов и полей,

Созывает моя лира вас для счастья новых дней…"

Д. Оруэлл

Весь сентябрь в театре "Модерн" идут репетиции нового спектакля по повести Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

За месяц до премьеры режиссер Юрий Грымов предоставил своим зрителям уникальную возможность подсмотреть, как рождается новый спектакль. По словам Грымова, никакого специального шоу не готовилось, все по-честному — рабочий процесс без прикрас, всё так, как происходит на обычных репетициях каждый день.

"Скотный двор" — спектакль-притча. По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальностью и характером, при этом донести главный смысл: спектакль затрагивает вопрос сущности человеческой природы, что движет людьми, каковы цели и мотивы их поступков?

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

На открытых репетициях, которые уже стали традицией в "Модерне", у зрителей есть возможность более глубоко проникнуться идеями режиссера и актеров, подслушать, что они вкладывают в ту или иную интонацию, жест, позу, что значат те или иные художественные решения. И даже луч света зачастую играет важную роль, о чем зритель может и не догадываться.

"Скотный двор" — вторая антиутопия на сцене "Модерна". Ранее театр стал первым в мире, получившим права на постановку бестселлера Олдоса Хаксли "О, дивный новый мир".

Премьерные показы спектакля "Скотный двор" состоятся 5, 6, 12 и 19 октября.

Режиссер Юрий Грымов.

В главных ролях:

Александр Колесников,

Александр Борисов,

Юрий Анпилогов,

Глеб Бор,

Александр Сериков,

Надежда Меньшова,

Денис Игнатов,

Вадим Пинский

и др.