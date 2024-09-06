В Эстонии переименовали Таллинский русский музей

Таллинский русский музей переименовали в Музей народов Таллина

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

Таллиннский русский музей отныне именуется Музеем народов Таллина. Об этом информирует EADaily со ссылкой на Eesti Raadio.

Фото: commons.wikimedia.org by Yamen, CC BY-SA 4.0

Как сообщили в заведении, ренейминг был осуществлён из-за необходимости согласовать между собой название и содержание. Отмечается, что филиал уже продолжительное время своими экспозициями демонстрирует социальное и культурное наследие разных народностей, которые проживают в столице Эстонской Республики, и их вклад в наследие Таллина.

Сотрудница, представляющая интересы музея, заблаговременно уведомила местных и путешественников о том, что взамен прежнего обозначения VeMu отныне будет RaMu. Само учреждение будет теперь называться Музеем народов Таллинна.

Важно отметить, что работники сохранили своё место.

Уточнения

Таллинский русский музей (эст. Tallinna Vene Muuseum) — учреждение культуры. Филиал Таллинского городского музея.



Та́ллин (в Эстонии письменная форма — Та́ллинн; эст. Tallinn [ˈtɑlʲˑinˑ]) — столица Эстонской Республики, городской муниципалитет, а также крупный пассажирский и грузовой морской порт.

