Таллиннский русский музей отныне именуется Музеем народов Таллина. Об этом информирует EADaily со ссылкой на Eesti Raadio.
Как сообщили в заведении, ренейминг был осуществлён из-за необходимости согласовать между собой название и содержание. Отмечается, что филиал уже продолжительное время своими экспозициями демонстрирует социальное и культурное наследие разных народностей, которые проживают в столице Эстонской Республики, и их вклад в наследие Таллина.
Сотрудница, представляющая интересы музея, заблаговременно уведомила местных и путешественников о том, что взамен прежнего обозначения VeMu отныне будет RaMu. Само учреждение будет теперь называться Музеем народов Таллинна.
Важно отметить, что работники сохранили своё место.
Таллинский русский музей (эст. Tallinna Vene Muuseum) — учреждение культуры. Филиал Таллинского городского музея.
Та́ллин (в Эстонии письменная форма — Та́ллинн; эст. Tallinn [ˈtɑlʲˑinˑ]) — столица Эстонской Республики, городской муниципалитет, а также крупный пассажирский и грузовой морской порт.
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