В Московском молодежном театре покажут "Добрые дела маленькой Бабы-Яги"

1:20 Your browser does not support the audio element. Культура

15 сентября в Московском молодежном театре (ММТ) пройдет спектакль "Добрые дела маленькой Бабы-Яги".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор: Вячеслав Спесивцев

Постановка: Василий Спесивцев

"Добрые дела Бабы-Яги" — детский спектакль из цикла "Сказки народов мира". На этот раз молодой режиссер Василий Спесивцев обратился к сокровищнице немецких сказок.

Постановка получилась удивительно красочной, смешной и очень обаятельной, если так можно сказать о спектакле. Исполнительница главной роли — Маленькой Бабы-Яги — актриса Юлия Бушуева-Надыршина блестяще справилась со своей задачей. Она своим зажигательным темпераментом с первого своего появления на сцене заставляет зрителя не просто ей сопереживать и сочувствовать, но и принимать самое активное участие в действии.

Потрясающе забавным выглядит квинтет ведьм, исполняющих "Ведьминский гимн" и устраивающих зажигательные пляски на горе Блогсберг. А еще вас, наш любимый зритель, ждет встреча с Ученым, говорящим Вороном Абрахазом, побываете на состязании стрелков и… Впрочем, вы все узнаете сами, сходив на наш спектакль. В одном только вас уверяем: скучно и неинтересно вам не будет!