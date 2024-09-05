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12 сентября в ММТ пройдёт спектакль "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"

3:22
Культура

12 сентября в Московском молодежном театре покажут спектакль "Чайка по имени Джонатан Ливингстон".

12 сентября в ММТ пройдёт спектакль "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор: Ричард Бах

Постановка: Вячеслав Спесивцев

"Невыдуманному Джонатану-Чайке, живущему в каждом из нас".

Это уникальное, по своей сути музыкальное шоу, основано на восхитительной, светлой, возвышенной аллегории Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", которая была написана в середине 60-х и сразу же стала своеобразной Библией для молодых хиппи и людей, стремящихся достичь в этой жизни небывалых высот, и незнающих слово "ПРЕДЕЛ". Постановка "Чайки…" — очередной громкий эксперимент МЭТа В. Спесивцева.

Во-первых, популярная во всем мире повесть-притча американского классика в России поставлена впервые. Во-вторых, за дирижерский пульт встала рок-группа "Ария". В результате, в неудобном пространстве маленького экспериментального театра масштабное произведение Баха звучит объемно, темпераментно. Кроме того, режиссер, сохранив философичность, добавил сюжету еще музыкальность, превратив в шоу.

Притча — языком музыкального шоу — это новый взгляд на современные постановки. Ошеломляющая пластика, море заразительной музыки, оригинальная сценография, искусно продуманные спецэффекты. Спектакль решен в черно-белых тонах и очень привлекателен визуально. Музыкальное сопровождение — композиции "Арии" — несут в себе динамику полета, высоту и скорость. Вы увидите головокружительные трюки, магические превращения, игры с пространством и временем. "Чайка…" — это соединение философии с ШОУ, глубочайшего смысла с самыми яркими, на сегодняшний день, средствами выразительности. Талантливый и целеустремленный Джонатан, в погоне за своей мечтой, теряет все, что было ему дорого. Пытаясь заглушить боль, он с головой уходит в работу и достигает всего, что только можно представить. Ему удается дотянуться до небес, преодолеть пространство и время! Но память о прошлом сводит его с ума. Джонатан решает вернуться к людям, некогда предавшим его. Появление "Чайки…" стало настоящим откровением для зрителя. И это не удивительно, стоит только упомянуть, что место действия небо, а герои учатся летать, и сразу появляется жгучее желание посмотреть, как они будут летать на сцене. И как это не парадоксально звучит: этому шоу удалось преодолеть земное притяжение. с

А на вопрос, каким образом? Вячеслав Спесивцев, как всегда обаятельно но, хитро улыбаясь, цитирует Баха: "Осознай то, что уже знаешь, и ты научишься летать…". "Предела нет Джонатан" — одна из ключевых фраз этого произведения. Вы увидите представление, в котором живет свобода, вас заворожит музыка моря, ослепит молодость и азарт, опьянит идея полета и, конечно же, ЛЮБОВЬ! Ведь Make love, not war — это тоже из 60-х, не правда ли? Приходите, полетаем!

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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