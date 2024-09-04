Выяснились музыкальные предпочтения самых маленьких россиян: заслушиваются советскими хитами

HiFi-стриминг "Звук" подвёл музыкальные итоги лета-2024. Pravda.Ru ознакомилась с результатами исследования.
Самыми популярными артистами ушедшего лета стали:
Топ-3 самых прослушиваемых альбомов
"Звук" выяснил и музыкальные предпочтения самых юных слушателей. Они оказались несколько неожиданными.
"Чаще других малышей радовали три детские песни: "Спят усталые игрушки", "Колыбельная медведицы" из "Умки" и "Едет трактор", — уточнила пресс-служба сервиса.
"Цифры и статистика говорят ярче, чем десятки страниц литературного текста", — уверена ведущий маркетолог музыкального контента HiFi-стриминга "Звук" Кристина Горшенина.
«У́мка» — советский рисованный мультфильм 1969 года, созданный режиссёрами Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым на студии «Союзмультфильм». Автор сценария — писатель Юрий Яковлев.
Мультфильм и его продолжение «Умка ищет друга» получили огромную популярность благодаря удачно придуманному и нарисованному образу белого медвежонка и его мамы-медведицы, голосам актёров, музыке Евгения Крылатова и песне (колыбельной) медведицы в исполнении Аиды Ведищевой.
Синий Трактор — российская мультипликационная вселенная и медиафраншиза, основной аудиторией которого являются дети дошкольного и раннего школьного возраста и их родители.
Наиболее рейтинговый мультфильм сериала «Едет трактор» (с песней «По полям…»), вышедший в 2015 году, за пять лет (до 2021) посмотрели на YouTube 1,5 млрд раз. Сериал демонстрировался на российских детских телеканалах «Карусель» и «Мульт».
«Спят уста́лые игру́шки» — колыбельная песня композитора Аркадия Островского на стихи поэтессы Зои Петровой. Одна из самых популярных современных авторских колыбельных.
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Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.