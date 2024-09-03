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В сентябре в Театре на Трубной покажут спектакль "Красавец мужчина"

1:01
Культура

10 и 11 сентября в "Театре на Трубной" пройдут показы спектакля "Красавец мужчина".

В сентябре в Театре на Трубной покажут спектакль "Красавец мужчина"
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Стоит отметить, что постановка режиссера Дмитрия Астрахана стала первой премьерой прошлого сезона.

"Красавец мужчина" — история абьюзивных отношений. Главный герой, Аполлон Окоемов знает, что нравится женщинам и использует силу красоты ради корыстных целей. Проиграв все имущество своей жены Зои, он придумывает очередной коварный план, в ходе которого "любимая" потеряет не только денежное состояние, но еще и свою честь. Удастся ли влюбленной девушке избежать силы манипуляций нарцисса? Сможет ли она уйти из отношений, гордо подняв голову?

Режиссёр: Дмитрий Астрахан.

В ролях:

  • Родион Вьюшкин,
  • Анастасия Акатова,
  • Джульетта Шабанова,
  • Вадим Андреев,
  • Анатолий Шалухин,
  • Иван Мамонов,
  • Елена Санаева,
  • Татьяна Циренина

и другие.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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