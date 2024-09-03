В сентябре в Театре на Трубной покажут спектакль "Красавец мужчина"

10 и 11 сентября в "Театре на Трубной" пройдут показы спектакля "Красавец мужчина".
Стоит отметить, что постановка режиссера Дмитрия Астрахана стала первой премьерой прошлого сезона.
"Красавец мужчина" — история абьюзивных отношений. Главный герой, Аполлон Окоемов знает, что нравится женщинам и использует силу красоты ради корыстных целей. Проиграв все имущество своей жены Зои, он придумывает очередной коварный план, в ходе которого "любимая" потеряет не только денежное состояние, но еще и свою честь. Удастся ли влюбленной девушке избежать силы манипуляций нарцисса? Сможет ли она уйти из отношений, гордо подняв голову?
Режиссёр: Дмитрий Астрахан.
В ролях:
и другие.
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