В сентябре в Театре на Трубной покажут спектакль "Красавец мужчина"

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10 и 11 сентября в "Театре на Трубной" пройдут показы спектакля "Красавец мужчина".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Стоит отметить, что постановка режиссера Дмитрия Астрахана стала первой премьерой прошлого сезона.

"Красавец мужчина" — история абьюзивных отношений. Главный герой, Аполлон Окоемов знает, что нравится женщинам и использует силу красоты ради корыстных целей. Проиграв все имущество своей жены Зои, он придумывает очередной коварный план, в ходе которого "любимая" потеряет не только денежное состояние, но еще и свою честь. Удастся ли влюбленной девушке избежать силы манипуляций нарцисса? Сможет ли она уйти из отношений, гордо подняв голову?

Режиссёр: Дмитрий Астрахан.

В ролях:

Родион Вьюшкин,

Анастасия Акатова,

Джульетта Шабанова,

Вадим Андреев,

Анатолий Шалухин,

Иван Мамонов,

Елена Санаева,

Татьяна Циренина

и другие.