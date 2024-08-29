Антиутопия в стиле "Модерн": после "Дивного нового мира" Юрий Грымов взялся за Оруэлла

5, 6 и 19 октября в театре "Модерн" состоятся премьерные показы спектакля Юрия Грымова "Скотный двор" по сатирической повести Джорджа Оруэлла.
"Скотный двор" затрагивает вопрос сущности человеческой природы. Юрий Грымов рассуждает о мотивах поступков, желаний и страстей, которыми движим Человек. Перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных, со своей индивидуальностью и характером.
"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.
Спектакль полон оригинальных художественных решений и актерских находок.
"Скотный двор" уже вторая антиутопия, поставленная на сцене театра. Ранее "Модерн" стал первым театром, получившим права на постановку мирового бестселлера Олдоса Хаксли.
Спектакль "О дивный новый мир" покажут в "Модерне" 11 сентября. Перед зрителями разворачивается история об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого состоит из сплошных удовольствий. В этом "дивном новом мире" искусство и наука ничего не значат, человечеством управляют технологии. Здесь никто не жаждет свободы…Никто, кроме Дикаря. Он не согласен жить по таким правилам, он хочет любить, испытывать душевную боль, жаждет свободы греха и свободы раскаяния.
Яркий, масштабный спектакль "О дивный новый мир" — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка и глубокие диалоги.
Режиссёр: Юрий Грымов.
В главных ролях:
и др.
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