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Антиутопия в стиле "Модерн": после "Дивного нового мира" Юрий Грымов взялся за Оруэлла

2:05
Культура

5, 6 и 19 октября в театре "Модерн" состоятся премьерные показы спектакля Юрия Грымова "Скотный двор" по сатирической повести Джорджа Оруэлла.

Антиутопия в стиле "Модерн": после "Дивного нового мира" Юрий Грымов взялся за Оруэлла
Фото: Пресс-служба театра Модерн

"Скотный двор" затрагивает вопрос сущности человеческой природы. Юрий Грымов рассуждает о мотивах поступков, желаний и страстей, которыми движим Человек. Перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных, со своей индивидуальностью и характером.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

Спектакль полон оригинальных художественных решений и актерских находок.

"Скотный двор" уже вторая антиутопия, поставленная на сцене театра. Ранее "Модерн" стал первым театром, получившим права на постановку мирового бестселлера Олдоса Хаксли.

Спектакль "О дивный новый мир" покажут в "Модерне" 11 сентября. Перед зрителями разворачивается история об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого состоит из сплошных удовольствий. В этом "дивном новом мире" искусство и наука ничего не значат, человечеством управляют технологии. Здесь никто не жаждет свободы…Никто, кроме Дикаря. Он не согласен жить по таким правилам, он хочет любить, испытывать душевную боль, жаждет свободы греха и свободы раскаяния.

Яркий, масштабный спектакль "О дивный новый мир" — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка и глубокие диалоги.

Режиссёр: Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Игорь Яцко,
  • Александр Толмачёв,
  • Сергей Аронин,
  • Маина Чижевская,
  • Алексей Багдасаров,
  • Роман Зубрилин,
  • Мария Кондратова

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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