Театр на Трубной открывает театральный сезон "Дамой с камелиями"

1:15 Your browser does not support the audio element. Культура

6 сентября "Театр на Трубной" откроет 36-й театральный сезон премьерой спектакля "Дама с камелиями" в постановке художественного руководителя, режиссера Дмитрия Астрахана.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Можете ли вы поверить, что люди окруженные вниманием, беспрерывно ведущие светские беседы, праздный образ жизни и усыпанные комплиментами на самом деле нуждаются в тишине, уединении и хотят быть просто любимыми?

Дама с камелиями — самое известное произведение Александра Дюма (сына). В романе, основанном на реальных событиях, главная героиня — Маргарита, любила камелии, потому что они без запаха, виноград в сахаре, потому что он без вкуса и богатых мужчин, потому что они без сердца.

Однако за желанием убежать от чувств, скрывалась хрупкая душа, жаждущая истинной любви.

Случайная встреча подарила надежду на иную жизнь.

Сможет ли Маргарита принять свой внутренний мир и позволить себе быть настоящей?

В главной роли — роли Маргариты Готье — Валерия Ланская/Александра Каштанова.

Даты премьерных показов: 6, 7, 8 и 27 сентября.