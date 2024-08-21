Персонажу Чебурашке в этом году исполнилось 58 лет

Всеми любимому Чебурашке в 2024 году исполнилось 58 лет

1:01 Your browser does not support the audio element. Культура

58 день рождения 20 августа в 2024 году отметил всеми любимый персонаж из мультфильма Чебурашка.

Фото: commons.wikimedia.org by Avi1111 dr. avishai teicher, CC BY-SA 4.0

Столько лет он ее теряет своей популярности. Дети до сих пор обожают этого персонажа. О нем снимали мультфильмы и фильмы, создавали компьютерные игры, его отправляли в космос, размещали на поздравительных открытках и даже назначали символом олимпийского движения России, пишет "СЭ".

Персонажа придумал автор детских книг Эдуард Успенский в 1966 году. Он стал персонажем из сказки "Крокодил Гена и его друзья". Ранее на протяжении нескольких лет праздник в честь него отмечали в последнюю субботу или воскресенье августа.

Затем Успенский раскрыл точную дату, когда он создал Чебурашку. В 2005 году решили праздновать день рождения героя, который любит апельсины, именно в такую дату.

Уточнения

Чебура́шка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и её продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен.

Эдуа́рд Никола́евич Успе́нский (22 декабря 1937, Егорьевск, Московская область, СССР — 14 августа 2018, Пучково, поселение Первомайское, Троицкий административный округ, Москва, Россия) — советский и российский детский писатель, драматург, сценарист, телеведущий. Среди наиболее известных персонажей, созданных Эдуардом Успенским, можно выделить следующих: крокодил Гена, Чебурашка, Дядя Фёдор, пёс Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин, трактор Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки и др.