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Всероссийский арт-фестиваль "Малахитовая шкатулка" стартовал на "Роза Хутор"

2:51
Культура

Каждое воскресенье до 29 сентября гостей курорта "Роза Хутор" ждут бесплатные творческие мастер-классы.

Всероссийский арт-фестиваль "Малахитовая шкатулка" стартовал на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Площадкой фестиваля выступает этнопарк "Моя Россия". Главной темой мероприятия стали сказы уральского писателя и собирателя фольклора Павла Петровича Бажова, который создал такие произведения, как "Медной горы Хозяйка", "Серебряное копытце", "Горный мастер", "Две ящерки" и другие.

— В рамках фестиваля гости "Моей России" смогут внести свою частичку в создание общенародного проекта "Сказов гора". Для этого достаточно иметь билет в этнопарк и принять участие в творческих мастер-классах, под руководством опытного художники и педагога написать собственную живописную работу, — пояснили в этнопарке.

Автором необычного проекта стала сочинская художница и педагог Валерия Гусева. Девушка родилась на Урале и с детства интересуется творчеством писателя Бажова.

— Я вдохновляюсь парком "Моя Россия", где в окружении кавказских гор собраны колоритные павильоны различных регионов нашей страны. Это отличное место для создания новых работ. Рада, что мою идею поддержали и в таком замечательном месте появится композиция, посвященная уральскому писателю. Участниками мастер-классов в рамках фестиваля "Малахитовая шкатулка" могут стать все желающие, как малыши старше четырех лет, так и взрослые, даже те, кто никогда не держал в руке кисть и карандаш. Многие думают, что они не умеют рисовать, но это не так. В этом деле важно понимать основные принципы и правила. Благодаря им рисунок получится у каждого, — пояснила художница Валерия Гусева.

В качестве "холста" будут выступать морские камни. Их участники мастер-классов украсят рисунками драгоценных камней, уральской природы и самобытных орнаментов. Позже все работы станут частью арт-объекта, который будет расположена в этнопарке "Моя Россия" перед павильоном "Урал". На память о фестивале "Малахитовая шкатулка" каждый сможет нарисовать и забрать с собой специальную открытку с окружающими пейзажами "Роза Хутор". Творческие мастер-классы будут организованы 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября по завершению бесплатных экскурсий по этнопарку в 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45. Продолжительность занятий более 30 минут.

Уточнения

«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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