"Война и мир. Русский Пьер": герои великого романа на сцене театра "Модерн"

3:10 Your browser does not support the audio element. Культура

"Ежели бы не было страданий, человек не знал бы себя самого…" Фото: Пресс-служба театра Модерн

22 августа в театре "Модерн" состоится показ спектакля-эпопеи режиссёра Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер" по роману Льва Толстого.

Спектакль раскрывает основные сюжетные линии великого романа, но главный акцент сделан на истории Пьера Безухова, на его превращении из "западника" в русского патриота, из Пьера в Петра Кирилловича. В образе этого человека, живущего в сомнениях, смятении и поиске истинного пути, отражается вся Россия начала XIX века: преклонение перед западными идеями с одной стороны и война с Францией с другой, симпатия к масонам в начале пути и принятие своего народа-богоносца в итоге. Граф Безухов приходит к пониманию того, что сила России — в духовной мудрости простого человека, его нравственных идеалах, милосердии и правдивости, в семейных ценностях.

Любовь и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов, дни мира и войны — все эти грани романа-эпопеи Льва Толстого перенесены Юрием Грымовым на театральную сцену. А с театральной сцены — на большой экран. 24 сентября в "Модерне" состоится премьерный показ киноверсии спектакля "Война и мир". По словам Юрия Грымова, это абсолютно новый жанр, уникальный синтез театра и кино. Действие происходит на сцене, съемка ведется из зрительного зала, благодаря чему удалось сохранить эффект присутствия, как в театре. При этом использованы все возможности кинематографа — монтаж, ракурс, световые решения.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мне кажется, мы нашли что-то абсолютно новое, новый жанр, который нельзя сравнивать с телеспектаклями. Это авторский эксперимент. Мы совершенствуем художественные решения в съемках спектаклей".

В киноверсии, как и в спектакле, задействована вся труппа театра. Государственный русский хор им. А. В. Свешникова на протяжении всего действия будет исполнять православные духовные песнопения и композиции западноевропейской музыки.

Специально для спектакля художник Ирэна Белоусова (лауреат двух премий "Золотая Маска") создала 423 костюма, которые детально отражают эпоху, описанную в романе, — военные мундиры и бальные наряды высшего света.

22 августа "Войну и мир" сыграют на основной сцене театра "Модерн", а в сентябре эту масштабную постановку Юрия Грымова можно будет увидеть и на большом экране.

В ролях:

Александр Колесников,

Ольга Богомазова,

Александр Толмачёв,

Любовь Новак,

Алексей Багдасаров,

Юрий Анпилогов,

Вадим Пинский,

Шамиль Мухамедов,

Мария Орлова,

Марина Дианова

и др.