Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как использовать необычные предметы вместо ваз в интерьере
Как избавиться от раздражающего эха в вашем доме
Как оптимально организовать хранение над холодильником
Как интегрировать велосипед в интерьер квартиры
В Китае отказывают в работе рожденным в год Собаки
Журова считает Олимпийские киберспортивные игры пародией на Игры будущего в РФ
Джордж Клуни отреагировал на слова Квентина Тарантино о его популярности и работе
"Это работа для суперменов": "Северные потоки" якобы взорвали три дайвера
Психолог Коновальчик предупредила о смертельной опасности алкогольного делирия

"Война и мир. Русский Пьер": герои великого романа на сцене театра "Модерн"

3:10
Культура

"Ежели бы не было страданий, человек не знал бы себя самого…"

"Война и мир. Русский Пьер": герои великого романа на сцене театра "Модерн"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

22 августа в театре "Модерн" состоится показ спектакля-эпопеи режиссёра Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер" по роману Льва Толстого.

Спектакль раскрывает основные сюжетные линии великого романа, но главный акцент сделан на истории Пьера Безухова, на его превращении из "западника" в русского патриота, из Пьера в Петра Кирилловича. В образе этого человека, живущего в сомнениях, смятении и поиске истинного пути, отражается вся Россия начала XIX века: преклонение перед западными идеями с одной стороны и война с Францией с другой, симпатия к масонам в начале пути и принятие своего народа-богоносца в итоге. Граф Безухов приходит к пониманию того, что сила России — в духовной мудрости простого человека, его нравственных идеалах, милосердии и правдивости, в семейных ценностях.

Любовь и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов, дни мира и войны — все эти грани романа-эпопеи Льва Толстого перенесены Юрием Грымовым на театральную сцену. А с театральной сцены — на большой экран. 24 сентября в "Модерне" состоится премьерный показ киноверсии спектакля "Война и мир". По словам Юрия Грымова, это абсолютно новый жанр, уникальный синтез театра и кино. Действие происходит на сцене, съемка ведется из зрительного зала, благодаря чему удалось сохранить эффект присутствия, как в театре. При этом использованы все возможности кинематографа — монтаж, ракурс, световые решения.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мне кажется, мы нашли что-то абсолютно новое, новый жанр, который нельзя сравнивать с телеспектаклями. Это авторский эксперимент. Мы совершенствуем художественные решения в съемках спектаклей".

В киноверсии, как и в спектакле, задействована вся труппа театра. Государственный русский хор им. А. В. Свешникова на протяжении всего действия будет исполнять православные духовные песнопения и композиции западноевропейской музыки.

Специально для спектакля художник Ирэна Белоусова (лауреат двух премий "Золотая Маска") создала 423 костюма, которые детально отражают эпоху, описанную в романе, — военные мундиры и бальные наряды высшего света.

22 августа "Войну и мир" сыграют на основной сцене театра "Модерн", а в сентябре эту масштабную постановку Юрия Грымова можно будет увидеть и на большом экране.

В ролях:

  • Александр Колесников,
  • Ольга Богомазова,
  • Александр Толмачёв,
  • Любовь Новак,
  • Алексей Багдасаров,
  • Юрий Анпилогов,
  • Вадим Пинский,
  • Шамиль Мухамедов,
  • Мария Орлова,
  • Марина Дианова

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами
Последние материалы
"Это работа для суперменов": "Северные потоки" якобы взорвали три дайвера
Психолог Коновальчик предупредила о смертельной опасности алкогольного делирия
Как плед помогает сохранить комфорт в салоне автомобиля в жару
В Турции вводят поголовную дактилоскопию для всех, в том числе и туристов
Водители смогут оспорить штрафы за непристёгнутых пассажиров: что нужно знать
Жители Нижегородской области рассказали об отражении ночной атаки беспилотников ВСУ
Курская АЭС: куда стремились террористы ВСУ при наступлении
Турция начнёт брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в страну
ВСУ вынуждены удерживать периметр в Курской области только за счёт живой силы
Культуру и быт народов равнинного Дагестана представили на "Розе Хутор"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.