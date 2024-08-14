Культуру и быт народов равнинного Дагестана представили на "Розе Хутор"

2:26 Your browser does not support the audio element. Культура

Уникальные женские костюмы и предметы традиционного быта кумыков, ногайцев и терских казаков из музейных фондов Республики можно увидеть на выставке в этнопарке "Моя Россия" курорта "Роза Хутор".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Экспозиция расположилась в павильоне "Кавказ". На ней собрано более 300 экземпляров из фондов национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи — уникальные фотографии из краеведческих экспедиций XIX века, предметы быта, живописные работы и многое другое.

— Выставка в этнопарке "Моя Россия" проходит в рамках масштабного проекта "Страна одна. Народов много". В республике проживают представители 32 народностей, говорящих на более чем 70-ти диалектах. Экспозиция знакомит посетителей с жизнью народов равнинного Дагестана — кумыков, ногайцев и терских казаков, — рассказала главный хранитель национального музея Дагестана по фондам Заира Кильдеева.

Посетители выставки могут заглянуть в сундук кумыкской невесты, посмотреть на уникальные ногайские вышитые войлочные ковры киисы или зайти в дом терских казаков, где можно увидеть старинные зеркала, мебель, домотканные половики и стол покрытый изящной скатертью с вышитыми подзорами.

— Особый интерес на выставке вызывают национальные костюмы народов равнинного Дагестана. Например, представлены массивные браслеты терских казаков с символами христианства. Есть на выставке уникальная кумыкская женская шуба. Она выполнена из бархата-махмара, полностью подбита и оторочена мехом хорька, расшита золотым позументом. Если жених преподносил девушке такой наряд, он был настоящим миллионером. Стоимость такой шубы можно сравнить с ценой за пару домов или три-четыре коровы. Костюмы девушек-ногаек богато украшены серебром. В свадебных нарядах вес металла достигал 16 килограмм, — поделилась Заира Кильдеева.

Выставка, посвященная истории и культуре народов равнинного Дагестана в этнопарке "Моя Россия" на курорте "Роза Хутор", будет работать до конца года ежедневно с 10:00 до 21:00. На смену ей придет экспозиция о татах, лакцах и азербайджанцах, проживающих в Дагестане.