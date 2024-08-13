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"Петр I": великая история страны и личная трагедия последнего русского царя в постановке Юрия Грымова

В театре "Модерн" пройдет спектакль "Петр I"
Культура

21 августа в театре "Модерн" сыграют историческую эпопею "Пётр I".

В театре "Модерн" пройдет спектакль "Петр I"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Это первая часть трилогии Юрия Грымова "Антихрист и Христос" ("Пётр", "Леонардо", "Иуда").

В основе сюжета — противоречивая фигура царя Петра Первого, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции, от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем же был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам, в том числе и нам сегодняшним — добро или зло? Чем исторически оборачивается для России желание следовать "западным меркам", забывая о своей аутентичности?

У Грымова не Пётр Великий и не Пётр Первый, а Пётр Один. Потеря сына, измены жены, фавориты и фаворитки, но среди них нет ни одного единомышленника, которому можно было бы доверить своё дело. Перед нами разворачивается настоящая трагедия наделённого властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности.

Эмоциональный, яркий спектакль "Пётр I" раскрывает исконный образ России эпохи русского царя, величественные и суровые традиции и нравы того общества. Сражения и истинная цена побед и поражений, отчаянная любовь и слепая преданность — постановка затрагивает глубинные черты характера русского человека, которые мы проносим из поколения в поколение через века.

В основу постановки легли работы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, исторические и архивные документы.

В дни показов спектакля в фойе театра установлена точная копия короны российской империи. Зрители увидят уникальные костюмы художника Ирэны Белоусовой, в том числе шесть платьев, напечатанных на 3D-принтере.

Режиссёр-постановщик спектакля — Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Юрий Анпилогов,
  • Владислав Свиридов,
  • Александр Толмачёв,
  • Сергей Аронин,
  • Мария Орлова.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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