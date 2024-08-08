Необычная выставка в Германии: экскурсия для нудистов удивила общественность

В Германии открылась выставка о движении нудистов

1:06 Your browser does not support the audio element. Культура

В музее-дворце Херренхаузен в Ганновере (Германия) открылась выставка "Среди обнаженных", посвященная движению нудистов, и будет работать до 1 сентября. Особенность мероприятия заключается в том, что для обнаженных посетителей была организована специальная экскурсия, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Supermac1961, CC BY 2.0

Куратор выставки Андреас Урбан отметил, что мероприятие вызвало большой интерес, и выставка представила экспонаты, связанные с темой наготы с начала XIX века до 1970-х годов.

В Германии функционируют 135 нудистских клубов, крупнейший из которых находится в Ганновере. Посетители, такие как Адриан Траутманн, признаются, что привлекаются не только особой атмосферой, но и возможностью завести новые знакомства.

Выставка вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где мнения разделились. Некоторые пользователи критикуют мероприятие, сравнивая его с другими подобными событиями, например, прошедшими в Барселоне.