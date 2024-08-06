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Театр "Модерн": в предвкушении премьер нового театрального сезона

1:59
Культура

С 14 августа Московский драматический театр "Модерн" приглашает зрителей на спектакли — начинаются показы нового 37-го сезона, который откроется постановкой Юрия Грымова по произведению Максима Горького "На дне".

 

Здание театра "Модерн" в Москве

И продолжится премьерами, состоявшимися в 2024 году, это — режиссёрская работа актёра Шамиля Мухамедова "Страсти по Торчалову" — фантастическая трагикомедия по пьесе драматурга и киносценариста Никиты Воронова, а также — инсценировка мирового бестселлера Пауло Коэльо, которую художественный руководитель "Модерна" представил с названием "Вероника решает". В этой зрелищной драматической истории транслируется мысль — люди должны верить в свою жизненную силу, справиться с любыми трудностями поможет любовь.

По традиции, грядущие премьеры и яркие события сезона Юрий Грымов будет анонсировать осенью. Но поклонники театра "Модерн" уже знают о ближайших планах — 7 сентября в 14:00 состоится открытая репетиция постановки "Скотный двор", в основе которой — знаменитая сатирическая повесть Джорджа Оруэлла.

 

Режиссер Юрий Грымов

"Спектакль ставит перед актерами очень интересную и непростую задачу — сыграть животных, со своей индивидуальностью и характером, и при этом донести до зрителя важный посыл. Мы рассуждаем о сущности человеческой природы, желаний и поступков", — говорит режиссёр Юрий Грымов.

Премьера авторской версии знаменитого произведения об эволюции общества животных намечена на 5 октября 2024 года.

Открытая репетиция спектакля "Скотный двор" (16+), 7 сентября, 14:00, режиссер-постановщик Юрий Грымов, Театр "Модерн"

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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