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На Плюс Даче пройдет День Нептуна вместе с Москвариумом

1:52
Культура

20 июля центр океанографии и морской биологии "Москвариум" совместно с Плюс Детям проведет веселые тематические активности для юных посетителей в День Нептуна на Плюс Даче в парке им М. Горького.

На Плюс Даче пройдет День Нептуна вместе с Москвариумом
Фото: Пресс-служба Москвариума

Гостей праздника будет ждать насыщенная программа: бэби-спектакль, морской карнавал с самодельными костюмами, лекция о подводных обитателях, изготовление короны с жителями океана, бьюти-станция и пенная вечеринка!

День Нептуна — это праздник в честь римского бога морей и океанов. Во время жаркого июля принято устраивать настоящее карнавальное торжество, чтобы задобрить всемогущего Нептуна.

Программа дня

С 11:30 до 12:30 пройдет бэби-спектакль "Лужа". Спектакль напомнит зрителям о радостном опыте первого взаимодействия с "большой" водой и позволит взрослым повеселиться вместе с детьми.

С 12:30 до 14:30 специалисты "Москвариума" проведут мастер-класс по созданию короны с подводными жителями и создадут яркие образы на бьюти-станции с блеск-тату.

С 14:30 до 16:00 юных гостей ждет морской карнавал и лекция о морских обитателях. Ведущий ихтиолог "Москвариума" проведёт увлекательное занятие, посвящённое морским животным, которые живут в океанариуме.

После лекции участники занятия создадут себе яркие карнавальные костюмы и примут участие в параде под весёлую театральную музыку.

Прекрасное завершение морского праздника — пенная вечеринка для детей и взрослых!

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Плюс Дачи.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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