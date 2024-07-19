На Плюс Даче пройдет День Нептуна вместе с Москвариумом

20 июля центр океанографии и морской биологии "Москвариум" совместно с Плюс Детям проведет веселые тематические активности для юных посетителей в День Нептуна на Плюс Даче в парке им М. Горького.
Гостей праздника будет ждать насыщенная программа: бэби-спектакль, морской карнавал с самодельными костюмами, лекция о подводных обитателях, изготовление короны с жителями океана, бьюти-станция и пенная вечеринка!
День Нептуна — это праздник в честь римского бога морей и океанов. Во время жаркого июля принято устраивать настоящее карнавальное торжество, чтобы задобрить всемогущего Нептуна.
С 11:30 до 12:30 пройдет бэби-спектакль "Лужа". Спектакль напомнит зрителям о радостном опыте первого взаимодействия с "большой" водой и позволит взрослым повеселиться вместе с детьми.
С 12:30 до 14:30 специалисты "Москвариума" проведут мастер-класс по созданию короны с подводными жителями и создадут яркие образы на бьюти-станции с блеск-тату.
С 14:30 до 16:00 юных гостей ждет морской карнавал и лекция о морских обитателях. Ведущий ихтиолог "Москвариума" проведёт увлекательное занятие, посвящённое морским животным, которые живут в океанариуме.
После лекции участники занятия создадут себе яркие карнавальные костюмы и примут участие в параде под весёлую театральную музыку.
Прекрасное завершение морского праздника — пенная вечеринка для детей и взрослых!
Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Плюс Дачи.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.