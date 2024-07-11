Созданной искусственным интеллектом музыке предсказано великое будущее

Виктор Дробыш допустил совместное творчество с искусственным интеллектом

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура Музыка

Становится всё больше профессий, с которыми искусственный интеллект справляется лучше людей. И только творческая работа ему ещё не под силу.

Фото: Wikimedia Commons by Albin Olsson, CC BY-SA 4.0

"ИИ не способен полностью заменить человека, так как он не обладает способностью к творчеству и эмпатии", — успокаивает нейросеть GigaChat от Сбера.

По части музыки — пока да, подтверждает российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш.

"Вообще мне кажется, будущее за совместной работой человека и искусственного интеллекта. Вот это будет круто!" — заявил он "Правде.Ру".

В принципе, при нынешнем уровне развития ИИ способен на создание сложной музыки, полагает Дробыш. "Вопрос, какой. Пока, к счастью — так себе. Очень скоро будет, мне кажется, всё очень круто", — заключил он.