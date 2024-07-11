Созданной искусственным интеллектом музыке предсказано великое будущее

Становится всё больше профессий, с которыми искусственный интеллект справляется лучше людей. И только творческая работа ему ещё не под силу.
"ИИ не способен полностью заменить человека, так как он не обладает способностью к творчеству и эмпатии", — успокаивает нейросеть GigaChat от Сбера.
По части музыки — пока да, подтверждает российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш.
"Вообще мне кажется, будущее за совместной работой человека и искусственного интеллекта. Вот это будет круто!" — заявил он "Правде.Ру".
В принципе, при нынешнем уровне развития ИИ способен на создание сложной музыки, полагает Дробыш. "Вопрос, какой. Пока, к счастью — так себе. Очень скоро будет, мне кажется, всё очень круто", — заключил он.
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