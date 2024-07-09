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Закрытие театрального сезона 11 июля в театре “Заячий стон”: покажут "Титаник"

Культура

В честь закрытия театрального сезона в театре "Заячий стон" всех зрителей ждут сюрпризы и подарки. В фойе театра перед спектаклем "Титаник. Комедия” будет представлена мини-выставка художника-визионера Маргариты Трубченко "Мифы летних сновидений". Зрители увидят крафтовые украшения и авторские маски ручной работы, а также смогут лично пообщаться с художником.

Закрытие театрального сезона 11 июля в театре “Заячий стон”: покажут "Титаник"
Фото: Пресс-служба театра Заячий стон

Авторы проекта рассказали о важности творческих коллабораций в нашей время.

Кирилл Петров:

"Мы живем в бешеном темпе. Сложно найти время на всё сразу: у тебя семья, работа, друзья, здоровьем нужно заниматься… Чтобы пойти в театр или прочитать книгу, нужно заранее поставить это в свой календарь. Поэтому мы подумали, что, если объединить театр с выставкой, то получится убить двух зайцев сразу: и в театр сходил, и произведения искусства посмотрел".

Виталий Боровик:

"Мы всегда стараемся делать не так, как все, и всегда открыты к новым интересным проектам, к творческим коллаборациям, к развитию. Эта инициатива — один из способов найти новое".

Также перед спектаклем будет работать профессиональный фотограф. Все желающие смогут сделать красивые фотографии в стилизованной фотозоне.

О спектакле "Титаник. Комедия”:

Забудьте все, что вы знали про Титаник. В этом спектакле не будет и намека на романтическую историю с ДиКаприо. Это сатирическая комедия, которая заставит посмотреть на всем известную трагедию под разными углами. "Титаник" в этом спектакле — это проекция нашей жизни, которая всегда имеет начало и конец. Как долго продлится плавание, как не потонуть раньше, можно ли отдалить это роковое событие? У театра "Заячий стон" есть ответы на эти вопросы.

Дата: 11 июля

Место: СТД РФ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8А)

Сбор гостей: 19:00

Начало спектакля: 20:00

Возрастной ценз: 12+

Продолжительность спектакля: 1,5 часа без антракта

Ссылка на страницу спектакля

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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