Шокирующая находка в Казани: старинная дымовая труба 1895 года признана культурным наследием

Дымовую трубу сделают объектом культурного наследия

1:42 Your browser does not support the audio element. Культура

В Кировском районе Казани дымовая труба, построенная в 1895 году, будет включена в список объектов культурного наследия. Акт о завершении экспертизы опубликован на сайте Государственного комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi, PDM

Экспертиза проводилась с 20 мая по 2 июля 2024 года. Специалисты оценивали целесообразность включения восьмигранной кирпичной дымовой трубы в список охраняемых объектов.

Согласно отчету, труба не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником объекта является ООО "Агропромышленная корпорация "Казанский лен", сообщает inkazan.ru.

Компания зарегистрирована в 2001 году, а генеральным директором является Иван Козырев. В 2023 году выручка компании составила 14,4 млн рублей, однако чистая прибыль оказалась отрицательной и достигла почти 18,85 млн рублей убытков.

Дымовая труба расположена в центральной части бывшей фабрики Алафузова, которая находится в пределах "Культурного слоя слобод Заречья города Казани XVII-XVIII вв.".

Документ также отмечает, что объект обладает рядом ценностей, включая историко-культурную и художественно-эстетическую. Среди дефектов специалисты выявили утраченные фрагменты кладки и кирпичей, сколы, выкрашивание кирпичей и выветривание раствора.