Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Данилко отказался от выступления на благотворительном концерте
Советы дерматолога: какие продукты избегать для красивой кожи
Российский процессор "Эльбрус" теперь с открытым исходным кодом
Половина российских автовладельцев стали жертвами краж и вандализма
Косметолог-эстетист Таисия Петрова предложила идеальное решение для умывания в жару
Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки
STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев
В Анапе насчитывается свыше 20 отелей, работающих без разрешения
Ненасыщенные жиры снижают уровень плохого холестерина
Шокирующая находка в Казани: старинная дымовая труба 1895 года признана культурным наследием

Дымовую трубу сделают объектом культурного наследия

1:42
Культура

В Кировском районе Казани дымовая труба, построенная в 1895 году, будет включена в список объектов культурного наследия. Акт о завершении экспертизы опубликован на сайте Государственного комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Дымовую трубу сделают объектом культурного наследия
Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi, PDM

Экспертиза проводилась с 20 мая по 2 июля 2024 года. Специалисты оценивали целесообразность включения восьмигранной кирпичной дымовой трубы в список охраняемых объектов.

Согласно отчету, труба не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником объекта является ООО "Агропромышленная корпорация "Казанский лен", сообщает inkazan.ru.

Компания зарегистрирована в 2001 году, а генеральным директором является Иван Козырев. В 2023 году выручка компании составила 14,4 млн рублей, однако чистая прибыль оказалась отрицательной и достигла почти 18,85 млн рублей убытков.

Дымовая труба расположена в центральной части бывшей фабрики Алафузова, которая находится в пределах "Культурного слоя слобод Заречья города Казани XVII-XVIII вв.".

Документ также отмечает, что объект обладает рядом ценностей, включая историко-культурную и художественно-эстетическую. Среди дефектов специалисты выявили утраченные фрагменты кладки и кирпичей, сколы, выкрашивание кирпичей и выветривание раствора.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Можно с ума сойти: Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассказали правду о разводе
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Последние материалы
Андрей Данилко отказался от выступления на благотворительном концерте
Советы дерматолога: какие продукты избегать для красивой кожи
Российский процессор "Эльбрус" теперь с открытым исходным кодом
Половина российских автовладельцев стали жертвами краж и вандализма
Косметолог-эстетист Таисия Петрова предложила идеальное решение для умывания в жару
Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки
STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев
В Анапе насчитывается свыше 20 отелей, работающих без разрешения
Дымовую трубу сделают объектом культурного наследия
Ненасыщенные жиры снижают уровень плохого холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников