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LA’Театр представит комедию "Свободная любовь" с Дюжевым в главной роли

3:24
Культура

3 июля на сцене Театра Эстрады LA'Театр Вадима Дубровицкого покажет на сцене театра Эстрады спектакль "Свободная любовь" по пьесе номинанта премии "Оскар" Леонарда Герша.

LA’Театр представит комедию "Свободная любовь" с Дюжевым в главной роли
Фото: Пресс-служба LA’Театра Вадима Дубровицкого

Комедия по пьесе выдающегося американского драматурга заставит задуматься о том, что ценнее, любовь или независимость? А еще о том, какой выбор будет верным — сделанный глазами или сердцем?…

Андрей Житинкин, народный артист России, режиссёр спектакля "Свободная любовь":

"Пьеса, которую мы взяли в основу — это знаменитый бродвейский хит. Сегодня — актуальная невероятно, потому что, на мой взгляд, настало время чувственного театра, сейчас время — чувствовать. Люди хотят смотреть истории любви. Это не просто мелодрама. Мы, конечно же, сделали свои акценты. Это история Дона — художника, замечательного, талантливого музыканта, но слепого. Он встречает свою любовь, эксцентричную актрису по имени Джил, которую играет Арина Постникова. Героиня оказывается перед нравственным выбором, потому что очень сложно принять такое чувство, так как это ответственность. Самое интересное и сложное одновременно в этой пьесе — то, как акцентирована мысль: "Любовь, друзья, ответственность". Зрителям любопытно наблюдать за тем, как развиваются их чувства: от заинтересованности к непринятию, от конфликтов к сближению. Мы верим, что любовь победит. Автор верит в то, что она победит. Артисты, в свою очередь, дарят свою веру и надежду людям, которые приходят на этот спектакль. Люди хотят к этому прикоснуться: пьеса обошла сцены всего мира и нашла своих зрителей в разных странах. Я бы не стал это ставить, если бы главного героя играл кто-то другой. Мое приоритетное условие перед продюсерами было: Дон — Дмитрий Дюжев и точка. Он играет потрясающе, исполняет музыкальные партии живьём, поёт и сам аккомпанирует на гитаре. Я считаю, он невероятно одарен музыкально".

В спектакле также задействованы — Елена Сафонова, в роли мамы главного героя, которая против союза двух влюбленных, Валентин Смирнитский в роли богатого, состоятельного, перспективного продюсера, который тоже вмешивается во взаимоотношения главных героев.

Потрясающие артисты, запоминающиеся, яркие работы, их искренность, чувственность и профессионализм очаровывают зрителя с первых минут спектакля.

"Каждый человек найдёт себя в этой постановке. Главной героине предстоит сделать нравственный выбор "с кем она?". С парнишкой, который видит этот мир своим сердцем, с близким по духу, искренним человеком или же с продюсером, богатым, перспективным, презентабельным, но абсолютно чужим, не тем, кого она "чувствует". Чувствовать, помните? Чувствовать не забывайте!" — рассказал режиссер Андрей Житинкин.

Режиссёр: Андрей Житинкин

В ролях:

  • Дмитрий Дюжев,
  • Арина Постникова,
  • Елена Сафонова,
  • Валентин Смирнитский,
  • Петр Белышков.

Где: на сцене театра Эстрады

Ссылка на спектакль на сайте театра

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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