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Актер Дмитрий Ульянов объяснил, почему русский спектакль "Хомяк на Мостовой" получился лучше, чем фильм "Резня" Полански

Спектакль "Хомяк на Мостовой" покажут в Театре эстрады

4:23
Культура

Недавно Дмитрий Ульянов, российский актёр театра и кино, дал интервью изданию "Москвич Mag" (Это мой город: актер Дмитрий Ульянов — Москвич Mag (moskvichmag.ru), в котором рассказал, почему спектакль LA'Театра Вадима Дубровицкого "Хомяк на мостовой" получился лучше, чем фильм Романа Полански "Резня":

Спектакль "Хомяк на Мостовой" покажут в Театре эстрады
Фото: Пресс-служба LA'Театра Вадима Дубровицкого

"В La'Театре Вадима Дубровицкого я играю в постановке "Хомяк на мостовой" по пьесе Ясмины Резы "Бог резни"…Интересная история на четверых про то, как два мальчика подрались в школе, один даже выбил другому зубы, поэтому их родители встречаются, чтобы разобраться в случившемся. Есть еще кино "Резня", которое снял Роман Полански, там играют всякие звезды, но хуже, чем мы, потому что по-киношному. А у нас более напряженная, искренняя и очень смешная история — мы ее адаптировали поближе к нашему менталитету".

Олег Тополняский, режиссер спектакля "Хомяк на мостовой":

"Мы адаптировали спектакль под российского зрителя: реалии понятные, естественные и всё как-то очень узнаваемо. Многие зрители являются сами родителями детей, подростков и попадают в похожие ситуации и любопытно ведь иногда взглянуть на себя со стороны. Конечно же, эта история глубже, чем просто взаимоотношения двух семейств. Там какие-то проблемы внутренние, которые интересуют, я думаю, многих. Проблемы не эксклюзивны, мы с этим сталкиваемся.

Спектакль уже идёт какое-то время и ребята-актёры сами получают удовольствие, выходя на сцену, и дарят удовольствие зрителям. Очень достойные и интересные актёрские работы. А самое главное — это весёлая, очень весёлая, но при этом глубокая история, которая затрагивает людей разных возрастов, считывается людьми разных профессий, полов, положений. Если вы человек, вам это будет интересно".

Вадим Дубровицкий, художественный руководитель LA'Театра:

"Не буду спорить с Димой Ульяновым, поскольку каждый имеет право на свои ощущения, на собственную точку зрения. Я бы не стал сравнивать кино Полански и наш спектакль по многим, многим, многим причинам. Некоторые из них: там кино, а здесь театр, там Франция, а здесь Россия. Если же всё-таки в таком контексте рассматривать ситуацию, я думаю, что спектакль наш смешнее, чем фильм. У фильма и были другие задачи. Наш спектакль — настоящая комедия, он ОЧЕНЬ смешной, хотя в нём не выплеснуты смыслы, заложенные и в первоисточнике, пьесе Ясмины Резы и в фильме Романки Полански. Думаю, что надо смотреть и кино, и наш спектакль".

Елена Ксенофонтова, заслуженная артистка России, актриса, исполняющая роль Вероники Коровиной в спектакле "Хомяк на Мостовой":

"Хомяк на мостовой"- потрясающая история, которая, действительно, много где ставилась и имела много версий. Наша же интерпретация адаптирована под Россию, под наше восприятие и наши реалии, но, мне, честно говоря, кажется, что это не имеет отношения и привязки к конкретному месту или менталитету, потому что в первоисточнике — вечная история "отцов и детей", нашего внутреннего ребёнка, наших незакрытых гештальтов и так далее. Почему зрителю нужно посмотреть именно наш спектакль? Во-первых, блистательный актёрский состав: Дмитрий Ульянов, Эльвира Болгова, Алексей Гришин, я, пардон, тоже, знаете ли…)) В этой компании возникла определённая химия, необходимая для того, чтобы история зазвучала и прозвучала! Пьеса многослойная, на первый взгляд кажущаяся чисто комедийной, но, поверьте, в ней столько подводных камней. Клад смыслов. Здесь можно и отдохнуть, и задуматься, и посмеяться, и погрустить, задаться вопросами и, быть может, даже на них ответить. Приходите, с "Хомяком" вечер будет точно незабываемым!"

Спектакль "Хомяк на Мостовой" можно увидеть 27 июня на сцене театра Эстрады и 17 июля на сцене Театра Ермоловой.

Ссылка на спектакль на сайте театра

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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