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Театр на Трубной завершит сезон показом спектакля по пьесе Островского

1:13
Культура

30 июня в "Театре на Трубной" пройдет показ спектакля "Красавец мужчина".

Театр на Трубной завершит сезон показом спектакля по пьесе Островского
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Стоит отметить, что постановка режиссера Дмитрия Астрахана стала первой премьерой этого сезона. Символично, что театр завершит сезон показом спектакля по пьесе Островского.

"Красавец мужчина" — история абьюзивных отношений. Главный герой, Аполлон Окоемов знает, что нравится женщинам и использует силу красоты ради корыстных целей. Проиграв все имущество своей жены Зои, он придумывает очередной коварный план, в ходе которого "любимая" потеряет не только денежное состояние, но еще и свою честь. Удастся ли отчаянно влюбленной девушке избежать силы манипуляций нарцисса? Сможет ли она уйти из отношений, гордо подняв голову? На эти и другие вопросы вы сможете узнать ответ 30 июня в Театре на Трубной.

Режиссёр: Дмитрий Астрахан.

В ролях:

  • Родион Вьюшкин,
  • Анастасия Акатова,
  • Джульетта Шабанова,
  • Вадим Андреев,
  • Анатолий Шалухин,
  • Иван Мамонов,
  • Елена Санаева,
  • Татьяна Циренина

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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