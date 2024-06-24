Театр на Трубной завершит сезон показом спектакля по пьесе Островского

30 июня в "Театре на Трубной" пройдет показ спектакля "Красавец мужчина".
Стоит отметить, что постановка режиссера Дмитрия Астрахана стала первой премьерой этого сезона. Символично, что театр завершит сезон показом спектакля по пьесе Островского.
"Красавец мужчина" — история абьюзивных отношений. Главный герой, Аполлон Окоемов знает, что нравится женщинам и использует силу красоты ради корыстных целей. Проиграв все имущество своей жены Зои, он придумывает очередной коварный план, в ходе которого "любимая" потеряет не только денежное состояние, но еще и свою честь. Удастся ли отчаянно влюбленной девушке избежать силы манипуляций нарцисса? Сможет ли она уйти из отношений, гордо подняв голову? На эти и другие вопросы вы сможете узнать ответ 30 июня в Театре на Трубной.
Режиссёр: Дмитрий Астрахан.
В ролях:
и другие.
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